Une pétition contre la rénovation de l’ancienne école de Grosses-Roches

L’ex-mairesse de Grosses-Roches, Victoire Marin indique que la pétition sera présentée lundi soir lors du conseil municipal. Les gens vont poser des questions, vont essayer d'avoir des réponses sur le projet puis d'avoir des données, des chiffres, des rapports d'ingénieurs ou d'architectes , indique Mme Marin.

Victoire Marin précise qu'elle n’est pas l’instigatrice de la pétition, mais elle l’a signée comme 170 autres citoyens. L'ancienne mairesse dénonce le fait que les citoyens n’ont pas eu d’informations sur la teneur du projet, même si le conseil y travaille depuis déjà un an.

Il s’agit pourtant d’un beau projet pour redynamiser le village , soutient le maire de Grosses-Roches, Jonathan Massé qui avait fait de ce projet le cœur de sa campagne électorale en 2021.

Il rappelle que Grosses-Roches est un des rares villages sans bureau municipal et que la Municipalité ne dispose d’aucun terrain pour aménager des jeux ou une patinoire pour les enfants. Le sel de déglaçage est déposé sur un terrain loué. Selon lui, il y a des besoins communautaires que la Municipalité est incapable de combler faute de locaux disponibles.

Le maire juge qu'il est prématuré de se prononcer sur un projet dont l’analyse n’est pas terminée.

Coûts et capacité de payer

Même si les détails du projet et ses coûts ne sont pas encore connus, l’ex-mairesse croit que le village n’a pas les moyens de réaliser un tel projet.

Elle en veut pour preuve l’évaluation réalisée, il y a quelques années, par le Centre de services scolaire (CSS) des Monts-et-Marées pour la mise à niveau du bâtiment. C'était 1,5 million de dollars et plus, juste pour garder l'école dans l'état actuel, sans faire de changement , rapporte Mme Marin. Elle ajoute qu'avec les coûts d'aujourd'hui, cette facture sera encore plus importante.

Pour Victoire Marin, il est déjà clair que ce projet viendrait ajouter encore plus à la charge fiscale de ces concitoyens.

L'ex-mairesse de Grosses-Roches, Victoire Marin, estime que son village n'a pas les moyens de se lancer dans un projet de cet envergure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ces derniers viennent tout juste de subir une hausse de la taxation municipale de 14 % pour les résidences et de 18 % pour les entreprises, révèle-t-elle. Il faut être capable de vivre dans la réalité. Quand, on est dans une petite municipalité où la majorité des gens vivent en bas du seuil de pauvreté, on ne peut pas rêver tellement grand non plus.

Le maire Jonathan Massé admet que les conclusions sur l’état de santé du bâtiment sont assez similaires à celles que le CSS avait tirées lors de la dernière évaluation.

Il nuance par contre en ajoutant que les besoins de la Municipalité ne sont pas les mêmes que ceux du Centre de services scolaire. L’école est tout à fait récupérable , assure le maire. Le coût final du projet, c’est ce qu’on attend à savoir combien ça coûterait de le reconvertir pour ce qu’on veut faire avec.

Deux projets

C’est l’évaluation des travaux par le CSS qui avait poussé le conseil municipal, alors dirigé par l'ancienne mairesse Victoire Marin, à examiner d’autres solutions pour loger les bureaux de la municipalité.

Le conseil de l’époque, raconte Mme Marin, avait déposé un projet d’agrandissement du garage municipal. Ce projet, selon elle, est prêt et il ne resterait qu’à lancer les appels d’offres. L’agrandissement inclut aussi des salles multifonctionnelles pour les besoins de la communauté. C’est suffisant pour un petit village , juge-t-elle.

Elle craint que les subventions qui aideraient à la mise à niveau du bâtiment ne couvrent que les frais pour aménager les bureaux municipaux et que les coûts liés à l'aménagement du centre communautaire devront quant à eux être assumés par la population de Grosses-Roches.

Je vois , dit-elle, que les gens de ma communauté sont en train de se faire embarquer puis endetter puisqu'ils n’auront plus de moyens de rester dans leur maison.

Jonathan Massé estime qu'il s'agit d'un projet qui permettra de dynamiser le village et d'offrir plus de services à ses concitoyens (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Le maire Jonathan Massé rétorque que le programme qui financerait l’agrandissement du garage municipal est le même que celui qui financerait la rénovation de l’école. Ils sont en attente de savoir quelle option on choisit. On attend de savoir lequel des deux projets on va soumettre , explique M. Massé. Selon lui, le financement du réaménagement de l’école inclurait aussi les coûts du centre communautaire.

Jonathan Massé observe que les critiques du projet oublient que le bâtiment pourrait aussi générer des revenus. Comme si on ne pouvait pas louer de salles, installer un petit café, une borne électrique , fait valoir le maire.

Le projet sera présenté d'ici un mois ou deux

Le maire assure que le projet sera présenté à la population dès que les études seront déposées. Je respecte l’opinion citoyenne, mais j’aimerais qu’elle soit basée sur des informations qui sont véridiques et complètes, souligne-t-il.

Le maire rappelle que la population a été invitée à plusieurs rencontres de consultation. Il avoue par contre que la consultation a parfois été difficile, marquée par ce qu’il qualifie de campagne de peur et de désinformation .

Il précise toutefois qu'aucun conseiller municipal n’a encore voté pour ou contre le projet. Lui-même, rapporte-t-il, ne votera pas en sa faveur si les coûts sont trop élevés : il reste environ un ou deux mois avant que globalement, nous, on puisse avoir les informations pour aller de l’avant dans le projet et prendre une décision éclairée.

Des études notamment sur l’état du solage sont attendues. Ce n’est pas qu’il n’est pas bon, mais on veut faire nos devoirs convenablement. On est en train de faire nos devoirs comme il faut , commente le maire.

M. Massé trouve dommage que le débat s’engage avant que l’ensemble du projet soit présenté, mais dit faire confiance à la démocratie et au jugement de ses conseillers ainsi que de la population.