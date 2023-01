Premier Nouvel An orthodoxe au Canada pour des réfugiés ukrainiens

Des Ukrainiens réfugiés au Canada en raison de la guerre dans leur pays célèbrent cette année leur premier Nouvel An orthodoxe loin de chez eux.

C'est le cas de la famille Bats, qui est arrivée à Toronto en avril dernier. Avant la guerre, le temps des Fêtes était l'occasion pour elle de partager de copieux repas en famille, mais cette année, Liudmila et ses deux enfants ont dû changer leurs habitudes.

Mes proches me manquent, mais ici j'ai beaucoup de soutien , explique Mme Bats en soulignant que son voisin, James Sloan, fait désormais partie de la famille, parce qu’il leur rend visite presque tous les jours. Il nous aide beaucoup, moi et mes enfants. Ils passent du temps avec eux, surtout avec ma fille en lui apprenant à dessiner et à jouer au piano , raconte-t-elle avec reconnaissance.

Son voisin a offert un sapin de Noël à la famille Bats avec des décorations pour égayer l'appartement durant le temps des Fêtes. Le jour de la veille de Noël, il a cogné à notre porte pour apporter aux enfants une boîte remplie de cadeaux , raconte la mère de famille.

Son fils de 15 ans, Andrey Filyanovich, regrette de ne pas être entouré de ses amis, même s’il apprécie certains côtés de sa vie au Canada. C’est pas mal, il y a beaucoup de neige, c'est amusant , dit-il.

Grâce au soutien de la communauté, Liudmila a décroché un travail dans un restaurant et s'est déjà fait plusieurs amis. Elle reconnaît toutefois que l'absence de son mari, resté en Ukraine, est un vrai défi : J'aimerais beaucoup qu'il soit ici avec nous, j’espère que cela sera possible, mais je ne sais pas comment , se demande-t-elle avec regret.

De l’autre côté de l’Atlantique, dans un discours à la Nation prononcé le 31 décembre, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a proclamé que l'année 2023 sera celle de la victoire dans la guerre contre la Russie et du retour à la normale pour les Ukrainiens.

Un vœu partagé par Liudmila Bats qui espère être entourée de toute sa famille pour le prochain temps des Fêtes.

Avec les informations d’Andréane Williams