Des syndicats estiment que le retour au bureau mettrait les fonctionnaires en danger

Les tensions de travail se poursuivent entre le Conseil du trésor et les employés fédéraux. À moins de deux jours d’un retour au bureau pour des milliers de fonctionnaires, deux syndicats estiment que le plan de retour au travail du gouvernement « n’a aucun sens » du point de vue de la logistique, de la santé, de la sécurité et de la productivité.

À partir du 16 janvier, des milliers de fonctionnaires fédéraux sont appelés à retourner travailler en présentiel, ce que dénoncent dans une lettre ouverte l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et l’Association Canadienne des employés professionnels (ACEP).

Dans une déclaration rendue publique vendredi, les deux regroupements demandent à l’employeur, soit le gouvernement fédéral, d’élaborer un plan fondé sur une formule de travail hybride qui tient compte de la situation particulière des fonctionnaires.

La décision du gouvernement n'est pas une décision opérationnelle, mais de nature politique destinée à bénéficier des commerces , commente le président intérimaire de l’ ACEP , André Picotte, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Selon les deux syndicats, le gouvernement ne tient pas en compte la sécurité des employés qui sont menacés par les différents virus qui causent un engorgement des urgences.

Toute politique de retour sur les lieux de travail doit prendre en considération la nature du travail de chaque ministère et des services qu’il fournit à la population canadienne . C’est ce qu’affirme la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, et nous l’exhortons à être conséquente. Non seulement à un moment où la triple menace que constituent la grippe, la COVID‑19 et le virus respiratoire syncytial cause un engorgement des urgences d’un bout à l’autre du pays, mais aussi dans un contexte où le moral de l’effectif n’a jamais été aussi bas compte tenu de l’adoption de cette politique et des problèmes inacceptables de rémunération liés au système Phénix, qui perdurent depuis sept ans , peut-on lire dans la lettre ouverte.

Par conséquent, l' IPFPC et l' ACEP exhortent le Conseil du trésor à reconsidérer sa position et à engager un dialogue constructif avec le personnel et les syndicats.

Il est fort possible que des fonctionnaires refusent et que des mesures disciplinaires soient prises , prévient M. Picotte.

La plainte d'Ottawa

Des déclarations qui surgissent quelques heures après qu'Ottawa ait déposé une plainte contre l’Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPC ) , l'accusant de « manquer à son obligation de négocier de bonne foi ».

L' AFPC avait alors contre-attaqué en disant que son employeur use de tactiques pour que les négociations s’éternisent. Le tout, dans le but de ne pas accorder à son personnel un contrat de travail juste et équitable .

Au moment d'écrire ces lignes, le Conseil du Trésor n'avait pas fait suite aux demandes d'entrevues de Radio-Canada.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet