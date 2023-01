Le Nouvel An chinois célébré en musique et en danse à Edmonton

La communauté chinoise d’Edmonton célèbre le Nouvel An lunaire avec une variété de spectacles et d'activités interactives. L'événement organisé au centre commercial Kingsway par l'Association des diplômés chinois de l'Alberta (ADCA) propose, entre autres, des spectacles de musique, de marionnettes, de danse et des contes pour les familles.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une troupe de danse folklorique chinoise lors de la célébration de la nouvelle année chinoise à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Selon le zodiaque chinois, 2023 est une année du lapin. Elle commence le 22 janvier 2023 et se termine le 9 février 2024, selon Stephen Tsang, de l' ADCA .

« Le calendrier chinois est basé sur les 12 signes du zodiaque. Ce sont 12 animaux différents qui vont dans 12 cycles différents. Donc chaque année correspond à un animal. » — Une citation de Stephen Tsang, Association des diplômés chinois de l'Alberta

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une jeune fille s'initie à la calligraphie chinoise. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Des ateliers de peinture, de taï-chi, des ateliers d'arts martiaux et de calligraphie chinoise ont été aussi installés. L’occasion pour les amateurs de cette culture orientale d’en apprendre davantage sur ses traditions et ses coutumes , explique Stephen Tsang.

Nous souhaitons créer une expérience hospitalière et inclusive , ajoute-t-il.

Steven Mah et son ami Nathan Ngui, participent aux célébrations avec une troupe de musique chinoise qui joue du tambour traditionnel. Les deux jeunes de 14 ans, nés à Edmonton, se disent fiers de faire partie de leur communauté.

Faire partie de cette troupe me permet de rester connecté avec mes origines et de comprendre et d'apprendre la culture chinoise , dit Steven Mah. Cela peut faire partie de qui vous êtes et aussi de votre avenir.

Steven Mah croit que jouer au tambour chinois avec sa troupe musicale lui permet de rester connecté avec ses origines. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

« Beaucoup de choses peuvent symboliser le bien, comme la chance ou la richesse dans la nouvelle année chinoise. » — Une citation de Steven Mah, joueur de tambour traditionnel chinois

Son ami Nathan Ngu partage cet avis : J'ai grandi en regardant mes parents jouer du tambour. Maintenant, je veux montrer ma culture aux autres.

Shirley Woo se dit fière de voir les performances de son fils Steven, qui progresse dans un environnement plus inclusif et une société plus ouverte sur le multiculturalisme. J'ai grandi à Edmonton, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de soutien communautaire , dit-elle. Nous les faisons participer à des activités parascolaires qui les exposent à leur culture [d'origine].

Née à Edmonton, la Canadienne d'origine chinoise, Shirley Woo, se réjouit de l'ouverture de la société envers les cultures du monde. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Kevin Quan enseigne les arts martiaux à l’école Shang-De à Edmonton. Notre kiosque tente de démontrer les plus hautes vertus et le code de conduite que recèlent notre culture, comme le respect, la piété, l'intégrité et la loyauté avant de maîtriser l'art du kung-fu , mentionne-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Kevin Quan enseigne les arts martiaux à l’École Shang-De à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

À travers notre participation à des évènements pareils, nous voulons transmettre un message d'amour, de paix et de prospérité pour tout le monde , précise-t-il.