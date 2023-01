Un peintre met en valeur les visages du Downtown Eastside

Le peintre Alain Boullard a le don pour saisir les regards à travers ses tableaux. Son attention se porte sur les résidents du quartier Downtown Eastside de Vancouver où il expose ses portraits et paysages au studio de dessin Basic Inquiry au mois de janvier.

L’un des portraits les plus marquants est celui d'un homme qu’Alain Boullard a rencontré dans la rue Hastings. L’homme marchait au milieu de la rue en tenant un bouquet de fleurs et un sac à ordures noir. M. Boullard lui a acheté les fleurs, mais plus tard, il a lu dans un journal que l’homme a été retrouvé mort dans une ruelle.

Portrait d'un homme qu'Alain Boullard a rencontré dans la rue. L'écriture lit : « On t'a retrouvé mort dans une ruelle. J'ai oublié ton nom, pardon, je t'ai rencontré une fois dans la rue Hastings. Tu voulais vendre un pot de fleurs, et je te l’ai acheté. » Photo : Alain Boullard

Un autre portrait dépeint Ricky, un homme qu’Alain Boullard a rencontré dans la cafétéria du centre communautaire Carnegie. Son regard l’a déstabilisé au début : Il fronce les sourcils et il nous regarde comme s’il était très en colère contre nous.

Je lui ai demandé ce qu’il faisait pour s'amuser, il m'a dit qu'il dansait. Ça m'avait frappé parce que je ne le voyais pas danser. Ricky a invité M. Boullard à assister à un pow-wow dans les alentours de Vancouver où il dansait, ce qui a été fantastique.

Alain Boullard a rencontré Ricky dans la cafétéria du centre communautaire Carnegie, et a fait son portrait. Ricky l'a ensuite invité à assister à un pow-wow dans lequel il dansait. Photo : Alain Boullard

On commence à se prendre un peu d’affection pour ces personnes, alors qu’au début, si on les rencontre dans la rue, on se détourne un peu , remarque Alain Boullard.

Le fait de passer du temps à les peindre, on est forcé de les connaître, et on les voit d’une manière complètement différente , dit-il.

Une vie d'aventurier

Alain Boullard, qui a 80 ans, a vu ce quartier défavorisé changer depuis son arrivée à Vancouver en 1968, mais il s’y est toujours senti à l’aise.

En 1965, après avoir passé un an à enseigner en Algérie, cet ancien parisien débarque à Montréal, où il passe trois ans difficiles, où j’ai, disons, tiré le diable par la queue , faisant toutes sortes de petits métiers pour survivre.

Il traverse ensuite le Canada en auto-stop et à bord d'un train de marchandises. Le dernier automobiliste qui le prend près de Kamloops le dépose dans le Downtown Eastside, alors que sa voiture manque d’essence.

Alain Boullard a alors 26 ans.

Après avoir passé un été à dormir sur les plages de Vancouver et à gagner sa vie en faisant des portraits des personnes sur les plages, il commence à avoir d'autres emplois, comme celui de dessinateur de croquis d'audience et d’architecture.

Il se trouve alors un appartement dans le quartier.

Il se marie, se fait construire une maison à Burnaby, mais divorce par la suite. Le quartier ne cesse jamais de l’appeler en tant qu’artiste. C’est plus intéressant à peindre que les quartiers chics de Vancouver , dit-il.

Alain Boullard, devant plusieurs de ses tableaux dans son ancien atelier, près des rues Main et Hastings. Photo : Alain Boullard

La peinture dans une communauté en crise

Au studio Basic Inquiry de la rue Main, où ses toiles sont exposées les samedis après-midi du mois de janvier, plusieurs participants à un atelier de modèle vivant le saluent en rangeant leurs chevalets. D’un regard bienveillant et curieux, il aime partager ses expériences de vie, et l’histoire de chaque peinture.

Peindre les résidents du Downtown Eastside est pour lui un pas dans la bonne direction en vue de la crise du logement, de la toxicomanie, et de la santé mentale qui sévissent dans le quartier, soit une manière de reconnaître que ces gens existent et qu’ils ont une vie.

Mais il rappelle que si la peinture a l’effet d’humaniser les personnes, il ne peint pas parce qu’il a un message à faire passer. La peinture est pour lui une joie qui l’a toujours accompagnée, au cours d’une vie qui a connu tant de phases différentes.

Et elle l’a liée à un quartier où il a trouvé des sujets, mais aussi une communauté.

Une copie qu'Alain Boullard a peinte de la toile, Le radeau de la Méduse, du peintre français Théodore Géricault Photo : Alain Boullard