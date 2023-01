Reprise du service ferroviaire aller-retour entre Vancouver et Portland début mars

Le chemin de fer détenu par le gouvernement américain avait déjà repris le service entre Vancouver et Seattle en septembre après plus de deux ans d'arrêt à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de pénuries de personnel.

La compagnie Amtrak affirme que le service Cascades reliant les trois villes du nord-ouest du Pacifique sera pleinement opérationnel d'ici mars. Selon une lettre envoyée aux autorités, le service augmentera également le nombre de trajets entre Seattle et Portland à l'automne.

Je travaillerai pour m'assurer qu'Amtrak respecte son engagement de rétablir un service supplémentaire vers Vancouver, en Colombie-Britannique, d'ici le 7 mars et d'ajouter deux trajets cet automne , a déclaré la sénatrice dans son communiqué.

Avant la pandémie, environ 159 000 personnes faisaient chaque année le trajet en train entre Seattle et Vancouver. Le ministère des Transports de Washington et celui de l'Oregon sont responsables du service sur l’itinéraire Cascades, et l’État de Washington supervise les services vers la Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a dans le passé soutenu l'idée d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Vancouver, Seattle et Portland.

En plus de reprendre les allers-retours, Amtrak demande aux usagers de fournir des commentaires sur les deux prochaines décennies du service, en les encourageant à répondre à une enquête sur ce qu'Amtrak devrait prioriser à l'avenir.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni