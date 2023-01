Une entrepreneure de Kenora lance un service de location de vélos sur glace

Une nouvelle compagnie de plein air du Nord-Ouest de l’Ontario lance un service de location de vélos sur glace, pour profiter des lacs gelés de la région de Kenora et des environs.

Victoria Moss, une entrepreneure récemment arrivée dans la région, élabore depuis plusieurs mois sa compagnie de plein air, Mosswood Adventures and Rentals.

Elle a lancé samedi son service de location de vélos sur glace, qu’elle a installé sur le lac des Bois qui est en ce moment assez gelé pour y faire circuler son camion et sa remorque.

Pendant la pandémie je réfléchissais pour trouver un nouveau moyen de faire bouger les gens dehors , dit-elle.

Victoria Moss est la propriétaire de Mosswood Adventures and Rentals. Photo : Radio-Canada

Inspirée par une activité qui était déjà populaire au Manitoba, sa province de naissance, Mme Moss tente maintenant d’installer les vélos sur glace à Kenora.

Elle a acheté huit vélos, dont deux tandems, pour commencer son entreprise, et elle prévoit s’installer près d’autres lacs gelés cet hiver pour des contrats liés à différentes activités dans la région.

Mme Moss affirme qu’elle a vu beaucoup d’engouement de la part de la communauté. Les hivers sont longs par ici, et les gens sont toujours à la recherche de moyens de sortir, de trouver de nouvelles activités , indique-t-elle.

Pour sa première journée d’opérations, elle affirme avoir eu 12 locations et 20 curieux qui sont venus lui poser des questions sur le service.

Mme Moss dit qu’elle a remporté une bourse de démarrage du laboratoire d’innovation en tourisme de l’Ontario pour son projet de location de vélos sur glace.

Les vélos sur glace existent en plusieurs modèles pour adultes, enfants et en tandem. Photo : Radio-Canada

Elle a notamment eu droit à un service de mentorat pour l’aider à développer son modèle d’affaires. J’ai reçu beaucoup de soutien de la communauté d’affaires, de la communauté des entrepreneurs et de la communauté en général , se réjouit-elle.

Elle croit que le service qu’elle offre, soit un service de location qui se déplace facilement près de n’importe quel lac gelé, renferme des possibilités infinies .

Que ce soit avec des collègues de bureau, un organisme, un groupe jeunesse, des fêtes d’enfants, si vous voulez organiser quelque chose d’amusant on peut être là , ajoute-t-elle.

Naissance d’une petite communauté sur le lac

Mosswood Adventures and Rentals s’installe près d’un autre petit commerce situé sur le lac des Bois.

Depuis cinq ans, chaque hiver, Paulette Howe s’installe les week-ends sur le lac et opère le café Hard water, un petit local éphémère qui vend des boissons chaudes, des pâtisseries maisons et d’autres collations aux personnes qui viennent s’amuser sur le lac ou qui passent par le secteur.

Le café Hard Water est installé sur le lac des Bois l'hiver à 1,8 km de la rive de Kenora. Photo : Facebook/Hard Water Cafe

Selon Chayla Fonger, sa fille qui s’occupe de ses réseaux sociaux et qui l’aide à la confection des pâtisseries, le café est très populaire , puisque la plupart du temps nous avons tout vendu le dimanche .

J’estime qu’on sert souvent une centaine de personnes le week-end , dit-elle.

Mme Fonger se réjouit de l’arrivée de ses nouveaux voisins qui vont venir louer des vélos sur glace. Nous sommes tellement contents d’avoir enfin des voisins, et de voir le nombre de commerces qui viennent offrir des services sur le lac grandir , explique-t-elle.

Selon elle, le petit secteur du lac où elle installe le café devient en quelque sorte une petite communauté de services disponibles sur le lac l’hiver. Nous avons quelqu’un qui nous a contactés pour nous proposer de venir installer une boîte de livres libre-service qui serait disponible sur le lac en hiver, pour pouvoir échanger des livres , se réjouit-elle.