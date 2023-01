Des championnats provinciaux de curling à l’aréna Mistouk d’Alma

Les championnats provinciaux Scotties pour les femmes et Tankard pour les hommes se déroulent jusqu'à dimanche à l’aréna Mistouk d’Alma. Les gagnants de cette étape de qualification accèderont aux championnats canadiens de curling.

On peut parler de l'événement le plus important de la fédération québécoise Curling Québec, mentionne le président de Curling Saguenay, Robert Desjardins. C'est donc pas mal le tournoi que les joueurs veulent le plus gagner dans l'année.

Les amateurs de curling sont nombreux dans les estrades pour assister à ces compétitions de haut niveau, notamment car c'est une première dans la région depuis de nombreuses années.

La problématique, c'est d'avoir un aréna. Parce qu'on préfère avoir ces championnats-là en aréna pour mieux préparer nos équipes. […] Donc la compétition n'est pas venue au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on avait de la difficulté à sécuriser un aréna.

Le président de Curling Saguenay, Robert Desjardins. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le championnat féminin n’avait pas eu lieu depuis 2003 au Lac-Saint-Jean et le championnat masculin depuis 1997, selon Robert Desjardins.

C'était également un retour pour Curling Québec qui avait dû annuler l'événement l'an dernier à cause de la pandémie de COVID-19. Les restrictions sanitaires ont apporté des défis pour ce sport pratiqué en équipe et à l'intérieur.

Les organisateurs de Curling Québec et de Curling Canada ont dû remanier les systèmes de classification pour ne pas perturber la dernière saison.

Je ne dirais pas que ça nuit au curling, mais ça change des équipes, c'est sûr, souligne la directrice générale de Curling Québec, Alanna Routledge. Les équipes ont moins participé aux tournois et il y avait moins de tournois à jouer.

Le curling est plus pratiqué dans l’ouest du pays qu'au Québec. Cependant, Mme Routledge est persuadée que les équipes provinciales seront compétitives sur la scène canadienne.

« On a toujours des chances. Cette année, on a de bonnes équipes des deux côtés, masculin et féminin. » — Une citation de Alanna Routledge, directrice générale de Curling Québec

Selon un reportage de Maxime Hébert-Lévesque.