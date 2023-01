Services de garde : l’Ontario prévoit une pénurie d’éducateurs de la petite enfance

Des dizaines de milliers de garderies et des centres d’enseignement préscolaires à 10 $ par jour seront ajoutés en Ontario au cours des prochaines années. Selon la province, ces ouvertures pourraient entraîner une pénurie de près de 8500 éducateurs de la petite enfance, faute de recrutement, de rétention et de faibles salaires.

Selon des documents gouvernementaux obtenus par La Presse canadienne, environ 14 700 éducateurs doivent être recrutés d’ici 2026 afin de combler ce manque de personnel, et, sans un processus de recrutement et de rétention, cet objectif ne sera pas atteint.

« Jusqu’à ce qu’on établisse des salaires adéquats qui permettent au personnel recruté de rester dans le secteur, on aura toujours un défi. » — Une citation de Rachel Vickerson, directrice générale de l'Association des éducateurs à la petite enfance de l’Ontario

Le document souligne également qu’entre 2019 et 2021, le nombre d’éducateurs accrédités dans la province a subi une baisse de 7 %.

Au cours des prochains jours, la province tiendra une consultation avec les professionnels du secteur, où des enjeux en lien avec la pédagogie, l'équité, l'accès et l'inclusion seront abordés.

Selon Rachel Vickerson, la directrice générale de l'Association des éducateurs à la petite enfance de l’Ontario, la main-d'œuvre, et le recrutement en particulier, demeurent les enjeux les plus importants.

Selon des données gouvernementales, entre 2019 et 2021, le nombre d’éducateurs accrédités dans la province a subi une baisse de 7 %. Photo : CBC/David Donnelly

Selon les informations dans le document gouvernemental, près de 4200 personnes en Ontario s'inscrivent au programme d’éducation à la petite enfance chaque année, et environ la moitié de ceux et celles qui complètement leurs études choisissent de travailler dans le domaine de la garde d'enfants.

Dans son document, la province explique également que les éducateurs en petite enfance peuvent, entre autres, travailler dans des conditions difficiles, être payés des salaires peu élevés, avoir peu de possibilités d'avancement professionnel par rapport aux enseignants, et vus comme ayant un rôle moins important dans l’éducation des enfants.

Mme Vickerson espère que les questions du salaire, des avantages sociaux et de la retraite seront abordées par le gouvernement.

18 $ par heure : une rémunération insuffisante?

L'Association des éducateurs à la petite enfance de l’Ontario fait appel à une augmentation salariale pour les professionnels du secteur, demandant ainsi une rémunération minimum de 30 $ par heure pour les éducateurs et 25 $ par heure pour le personnel non accrédité.

Dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et la province, le salaire de base actuel des éducateurs est fixé à 18 $ par heure et est augmenté d’un dollar par heure chaque année, jusqu’à un maximum de 25 dollars. Selon des défenseurs, ce salaire est trop bas et ne permettra ni de recruter ni de garder des professionnels dans le domaine.

Le salaire de base actuel pour les éducateurs à la petite enfance est est 18 $ par heure, une rémunération jugée trôp basse par les professionnels du secteur. Photo : iStock / jansucko

Le document obtenu par La Presse canadienne révèle que plusieurs professionnels de la garde d'enfants quittent le domaine pour des emplois mieux rémunérés et que la question de l’équité salariale est importante pour le personnel des secteurs à but lucratif et sans but lucratif.

L’ouverture de services de garde d’enfants crée 86 000 places, une cible promise par la province. Selon Carolyn Ferns, coordonnatrice de programmes à la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance, le gouvernement reconnaît l'ampleur du défi auquel sera confrontée la province.

« C’est bon de voir que le gouvernement tente de comprendre l’enjeu de la pénurie. » — Une citation de Carolyn Ferns, coordonnatrice de programmes à la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance

Lors d’une annonce conjointe menée par l’Ontario et le gouvernement fédéral, le ministre provincial de l’Éducation, Stephen Lecce, a expliqué que la réduction des frais de garde augmentera la demande et ainsi le besoin de la main-d'œuvre dans le secteur.

C’est un bon problème mais c’est un réel problème aussi et nous avons un plan , a-t-il dit.

Avec les informations de La Presse canadienne.