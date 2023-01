Deux nouveaux programmes pour faciliter la pratique de la motoneige

La FCMQ invite les motoneigistes à la civilité hors des sentiers balisés, mais aussi à la prudence en forêt en raison de la présence de grands cervidés, comme l'orignal.

La pratique de la motoneige hors des sentiers balisés se répand de plus en plus en Gaspésie. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas dire : le hors-piste on n’en veut pas… il est là pour de bon , commente le directeur général de la FCMQ , Stéphane Desroches.

Stéphane Desroches, directeur général de la FCMQ, estime que les adeptes de la motoneige hors piste sont là «pour rester » et qu'il vaut mieux mettre de l'avant des mesures pour encadrer la pratique. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La FCMQ mise donc sur l’harmonisation des diverses pratiques du sport.

Toutefois, un des enjeux est l’utilisation des sentiers fédérés par les adeptes du hors-piste. Les chenilles des motoneiges conçues pour la neige épaisse abîment les sentiers damés, ce qui accroît le travail d’entretien des bénévoles et compromet la sécurité des motoneigistes.

La Fédération et la Ville de Matane se sont ainsi associées pour aménager des stationnements et des corridors de circulation destinés aux adeptes du hors-piste. C’est une première solution , commente M. Desroches. On a regardé le terrain , poursuit le porte-parole de la FCMQ , on a fait l'analyse et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de créer des portions de sentier ou même aménager des sentiers, puis de créer une sensibilisation où les deux pourraient cohabiter.

La Fédération a aussi l’intention d’installer des panneaux de signalisation et de diffuser plus d’informations sur les endroits où il sera permis de circuler aux motoneiges conçues pour le hors-piste.

Les sentiers, entretenus par des bénévoles, supportent mal le passage des motoneiges destinées à la pratique du hors-piste. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Si l’initiative fonctionne, le projet pourrait s’étendre à l’ensemble du Québec. À notre niveau, à la Fédération, c'était quelque chose qui commençait à devenir de plus en plus un irritant envers nos bénévoles de clubs, mais il faut aller de l'avant. Il faut être précurseur, puis essayer, et après ça, de le dégager dans le reste du Québec , indique Stéphane Desroches.

La motoneige hors-piste entraîne certaines nuisances

La pratique de la motoneige hors-piste soulève aussi d’autres problèmes comme la destruction des ravages de chevreuils - des lieux de refuge pour les cervidés - et de plantations d'arbres ou la contamination des nappes phréatiques.

La FCMQ réfléchit à des solutions. On a , indique Stéphane Desroches, l'expertise pour pouvoir créer des outils numériques, de géoréférencer tous les secteurs qui pourraient être mieux encadrés .

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, y voit un pas dans la bonne direction et souligne l’excellente collaboration de la Fédération.

Étant moi-même adepte de motoneige, je pratique ce sport depuis mon tout jeune âge, je trouvais important de trouver une manière de travailler tout le monde ensemble pour trouver des solutions. C’est un moteur économique extrêmement important chez nous, est-il d'avis.

Orignal et motoneige

Pour la Sûreté du Québec, partenaire de la FCMQ , cette initiative est importante. Le but c'est de diminuer le nombre de collisions mortelles. L'année passée, c'est 24 personnes qui sont décédées en motoneige et de ces gens, il y en a que c'était en faisant du hors-piste , rappelle Carl Soucy, coordonnateur récréotouristique à Sûreté du Québec.

Carl Soucy, coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec, explique que pour la SQ, le but du nouveau programme est de diminuer le nombre de collisions mortelles. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le porte-parole de la SQ en profite pour rappeler que les amateurs de motoneige hors-piste ne peuvent pas pratiquer leur sport n’importe où. Quand on fait de la motoneige sur un terrain privé , dit-il, il faut avoir l'autorisation du propriétaire, sinon il y a des sanctions reliées à ça. C’est différent dans les terres de la Couronne. Il faut toujours se renseigner lorsqu'on va faire du hors-piste si on a légalement le droit d'être à cet endroit.

La Fédération souhaite aussi diminuer le nombre de collisions avec les cervidés. Pour ce faire, la FCMQ a présenté un projet de sensibilisation.

Des panneaux permettant de signaler la présence d'orignaux seront installés le long des sentiers et des cartes d'information sur la façon de se comporter en leur présence seront distribuées aux motoneigistes.

La FCMQ lance une campagne de promotion pour inciter les motoneigistes à être plus vigilants afin d'éviter les accidents avec les cervidés. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La cohabitation entre les cervidés et les motoneigistes est une problématique importante dans la région fréquentée par bon nombre d’orignaux, notamment sur le territoire non occupé (TNO) de Rivière-Bonjour, situé tout près de la réserve Matane et du parc de la Gaspésie.

Le projet, conçu en collaboration avec la MRC de la Matanie et la celle de la Haute-Gaspésie ainsi que le ministère de la Faune et des Parcs, permettra aussi aux motoneigistes de repérer les zones de réception des téléphones cellulaires.

Enfin la neige!

Après un début de janvier plutôt glacé, il est tombé une trentaine de centimètres de neige sur la région depuis vendredi.

La FCMQ organisait samedi une randonnée d’honneur dans les sentiers de la Matanie dans le cadre du 12 événement Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige. Photo : Radio-Canada

C’est une bonne nouvelle pour les motoneigistes, d’autant plus que l'accès aux 33 000 kilomètres de sentiers de la province est offert gratuitement cette fin de semaine à l’occasion de l’événement Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige.

Avec les informations de Marguerite Morin