Élection partielle à Authier et à Roquemaure en février et en mars

À Authier, le poste de maire est à pouvoir à la suite de la démission en novembre dernier de Marcel Cloutier, après 17 ans au conseil municipal.

La date de l'élection est fixée pour le 19 février, mais il est possible de voter par anticipation le 12 février.

Le maire sortant qui était à son troisième mandat dit qu'il ne peut plus remplir convenablement son rôle avec un code d'éthique contraignant.

Il faut toujours être sur nos regardes avec le code d'éthique, puis les conseillers, ils s'en viennent de plus en plus sur leurs gardes. Avec ces règlements-là, on n'est plus capable de nous exprimer comme on voudrait. On pense toujours qu'on est hors ligne dans le code d'éthique. Moi, c'est ça un peu qui m'agace , explique le maire.

« Le maire a perdu un peu sa place dans ce milieu-là. » — Une citation de Marcel Cloutier

Marcel Cloutier affirme que beaucoup de nouveaux venus dans le monde municipal démissionnent en raison de la sévérité du code de déontologie entre autres.

Je l'adorais ma job, je suis un maire qui essayait toujours de lancer des projets et aller de l'avant, mais avec [les normes du code] ça amène un peu de découragement , précise le maire sortant.

À Rauquemaure aussi il y aura des élections le 5 mars prochain pour 2 postes de conseillers et le vote par anticipation est prévu le 26 février.

Trois autres municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue, Duhamel-Ouest, La Motte et Duparquet ont déclenché des élections pour remplacer les maires qui ont quitté leur poste.