Les sentiers fédérés accessibles en motoneige gratuitement jusqu’à dimanche

Les motoneigistes doivent obtenir un droit d’accès à partir du site Internet de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et posséder une preuve d’assurance pour participer à cette fin de semaine.

Vendredi soir, 7000 motoneigistes étaient inscrits selon le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Stéphane Desroches. Les intéressés pouvaient s'inscrire à tout moment selon M. Desroches.

Stéphane Desroches, directeur général de la FCMQ. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Depuis quelques années, le nombre d'adhérents à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est stable. Or, cette fin de semaine a tendance à accentuer les ventes de droits d’accès.

Juste pour vous donner un chiffre : sur 18 000 inscriptions à la journée portes ouvertes l'année précédente, il y a 29 % d'entre eux l’année suivante qui ont pris un droit d’accès , spécifie M. Desroches.

Conditions au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le président du club Relais des buttes de Saint-Félicien, Bernard Tremblay, a expliqué en entrevue que le début de saison a été retardé au Lac-Saint-Jean. On a eu deux bonnes bordées, maintenant c’est très beau, mais il faut rester prudent et ne pas rouler trop vite non plus , dit-il.

Par ailleurs, le club Caribou-Conscrit recommande d'éviter la passerelle de la rivière Péribonka. En raison du manque de neige, certains motoneigistes ont endommagé les patins de leur motoneige.

Stéphane Desroches a aussi salué le travail des bénévoles qui ont assuré l’entretien des sentiers en prévision de ces journées achalandées.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.