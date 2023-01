Une chirurgienne en Nouvelle-Écosse est la 1re à remplacer une hanche aidée d’un robot

La Dre Jennifer Leighton, chirurgienne orthopédique en Nouvelle-Écosse, a réalisé cette intervention à l’Hôpital général de Dartmouth, dans la grande région d’Halifax, en novembre.

Elle a utilisé comme assistant l’appareil conçu par Mako SmartRobotics.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le robot de Mako SmartRobotics est présenté le 13 janvier 2023 à l'Hôpital général de Dartmouth. Photo : CBC / Robert Short

Cet instrument muni d’un bras robotisé a été acheté au coût de 2 millions de dollars, obtenus par l’entremise d’une collecte de fonds menée par la fondation de bienfaisance de l’Hôpital général de Dartmouth.

Réduire les procédures et l'attente

La chirurgienne Jennifer Leighton a indiqué vendredi que le robot lui permet d'être plus précise dans ses mesures et ses gestes. L’outil peut aussi aider aux opérations du genou.

Dre Leighton effectue une démonstration, vendredi. Photo : CBC / Robert Short

La chirurgie assistée par la robotique, à son avis, va permettre aux patients de mieux récupérer et cela évitera aux spécialistes de devoir refaire l’opération.

La Dre Leighton indique que les chirurgiens orthopédiques ont souvent besoin d’opérer à nouveau les patients, afin de parfaire des interventions chirurgicales effectuées précédemment, ou de procéder à toutes sortes d’ajustements.

Dans ma pratique, personnellement, cela représente environ 20 % de ce que je fais , dit-elle.

Dre Jennifer Leighton, chirurgienne orthopédique, vendredi à Dartmouth. Photo : CBC / Robert Short

Il y aussi des chirurgiens qui se consacrent majoritairement à des opérations d’ajustement et de révision de chirurgies de la hanche effectuées précédemment. Ceux-ci peuvent consacrer jusqu’à 80 % de leur temps à ce genre de procédures, explique la Dre Leighton.

Tout appareil qui permet de réduire le nombre de personnes qui doivent être opérées à répétition serait le bienvenu non seulement pour les patients eux-mêmes, mais pour le système de santé en général. En Nouvelle-Écosse, les patients doivent parfois attendre jusqu’à deux ans pour un remplacement de la hanche.

Un des patients pour qui la longue attente doit se terminer bientôt est Joseph-Henri Poirier. Il doit être opéré ce mois-ci, après plus de 10 mois d’attente.

Je ne peux pas marcher à moins que j'aie une canne avec moi , dit M. Poirier. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, et même si je peux le faire, j'ai peur de le faire parce que je ne veux pas faire plus de dommages.

L’intervention chirurgicale de M. Poirier ne se fera pas avec l’aide de ce nouveau robot. Il partage néanmoins les espoirs des médecins d’améliorer l’accès aux soins. Avec le manque de personnel , dit-il, si ça peut réduire les attentes, ce serait bon.