Voie de contournement : Ottawa met fin aux négociations; vers de possibles expropriations

Après avoir repoussé trois fois la date limite pour s'entendre avec les propriétaires touchés par le projet de voie de contournement, Transports Canada tranche. Dans une déclaration écrite, le ministre Omar Alghabra affirme avoir avisé vendredi les propriétaires visés par l'acquisition de parcelles de terrains qu'il ne prolongerait pas la période de négociation de gré à gré au-delà du 13 janvier .

Au nom de son gouvernement, il ajoute ceci : Nous franchissons donc une nouvelle étape, même si c'est une étape difficile puisque nous aurions voulu finaliser toutes les ententes par la négociation de gré à gré. Sans annoncer que l'expropriation est le sort ultime qui guette ces propriétaires, Ottawa ne peut plus écarter cette option désormais. Les réactions sont vives. Les propriétaires de terrains opposés au projet de voie de contournement ont multiplié les démarches pour éviter ce scénario. Au total, 43 propriétaires, y compris la Ville de Lac-Mégantic et le ministère des Transports du Québec, sont concernés par le tracé de la voie de contournement.

Je ne perds pas confiance

C'est le cas de Yolande Boulet-Boulanger qui, en août 2022, a fait partie des mille signataires d'une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de faire volte-face. Perte de terrain, craintes pour la nappe phréatique : la fin des négociations ne signifie pas la fin d'un combat pour elle. Je ne perds pas confiance. Je ne peux pas croire qu'un gouvernement va vouloir porter l'odieux d'avoir contaminé de l'eau et dérangé autant de personnes et des milieux humides , lance-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

La Municipalité de Frontenac refuse elle aussi de jeter l'éponge. Son maire, Gaby Gendron, refuse de croire que toutes les discussions sont terminées. D'ailleurs, en février prochain, la question sera posée aux citoyens en consultation publique.

« Le référendum est le 19 février, le vote par anticipation est le 12 février. J'espère qu'ils vont au moins attendre le résultat du référendum avant de dire : "On exproprie les gens de Frontenac." » — Une citation de Gaby Gendron, maire de Frontenac

Depuis le début, le premier ministre prêche l'acceptabilité sociale. Si la majorité des gens de Frontenac dit : "On ne veut pas de la voie de contournement'" et que [le projet de voie de contournement] passe pareil, ça va être à lui à prêcher, à défendre son acceptabilité sociale , poursuit-il.

Il est impossible de s'en tenir aux ententes actuelles

Selon le président du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, André Roy, qui représente 33 propriétaires forestiers et agricoles dans ce dossier, les offres d'Ottawa sont insuffisantes. Il est impossible de s'en tenir aux ententes actuelles, selon lui.

« Quelles vont être les conséquences sur la qualité de l'eau, la quantité de l'eau? [...] On ne peut pas entreprendre la construction de cette infrastructure-là sans un minimum d'assurances. Et nous, la demi-voie, on va la proposer encore, parce qu'on pense que c'est la plus rationnelle. » — Une citation de André Roy, président du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec

Le ministre fédéral des Transports conclut qu'il espère que les travaux de construction de la voie de contournement pourront débuter le plus tôt possible, d'autant plus que ce sera le 10e anniversaire de la tragédie en juillet prochain.