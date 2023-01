Un sauna flottant, construit sur une barge, autorisé dans le port de Victoria

Le projet offrira plusieurs saunas, des piscines froides, et des espaces verts. Le but de tout cela est de construire de manière créative un espace urbain que les gens peuvent venir utiliser et qui n'est pas un restaurant, un bar ou un café , explique le directeur général de HAVN, Nick Van Buren, ajoutant que des modèles commerciaux similaires ont eu du succès en Europe et dans l’est du Canada.

Nick Van Buren estime qu’une visite coûtera entre 60 et 70 dollars, l’équivalent du prix d’un bon dîner pour une personne. Il espère que le navire apportera du dynamisme dans la zone de Ship Point.

Des rabais pourraient être offerts aux membres du programme municipal LIFE, qui permet aux personnes à faible revenu d'avoir accès à des programmes et des services récréatifs.

Malgré l’unanimité des conseillers municipaux, des habitants ont fait part de leurs critiques. Pour Bob June, le port intérieur devrait être maintenu en tant que port de travail et HAVN occupera un espace d'amarrage précieux. Il a ajouté que le navire n'était pas attrayant .

Paul Burke a quant à lui qualifié la barge de monstruosité qui pourrait être un accessoire pour une scène de film de Mad Max .