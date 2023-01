Lisette Mallet, présidente de la Société d’histoire de Toronto est décédée

Le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Peter Hominuk, se rappelle d’une personne passionnée de l’histoire francophone de Toronto. Quelqu’un d’infatigable, qui n'arrêtait pas de travailler pour le développement de la communauté francophone de Toronto, toujours en l'attachant aux racines , dit-il en mentionnant un projet de sentier autour du Parc Étienne Brûlé, dans l’Ouest de la ville, dans lequel elle a été très impliquée .

Selon le président de l’ AFO , Lisette Mallet était une personne toujours positive, toujours de bonne humeur et très plaisante.

« Elle avait à cœur de connecter les francophones avec l’histoire de Toronto. » — Une citation de Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

M. Hominuk retiendra notamment cette passion contagieuse qu’avait Lisette. C’était difficile d'être autour d'elle et de ne pas ressentir ce sentiment de passion qui mettait les gens autour d'elle de bonne humeur .

De son côté, Fété Ngira-Batwaré Kimpiobi, la directrice générale de l'organisme Sofifran, dans la région du Niagara, dit avoir rencontré Lisette Mallet à plusieurs reprises dans un cadre professionnel.

Elle se souvient d’une personne présente et très engagée dans le milieu associatif et communautaire. Elle était très facile d'accès, très ouverte . Selon elle, Lisette Mallet était une femme avec qui on communiquait facilement et qui s’intéressait aussi beaucoup aux autres.

La directrice générale de Sofifran, qui dit parler avec son cœur, retiendra de Lisette une personne agréable, disponible et à l’écoute des autres .

Avec les informations de Julien Sahuquillo