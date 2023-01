À Edmonton, un organisme de bienfaisance déplore le vandalisme contre sa flotte de camions

La Société de Saint-Vincent-de-Paul d’Edmonton fait face à du vandalisme envers ses véhicules. L’organisme de bienfaisance explique avoir perdu 100 000 dollars, car sa flotte de six camions de livraison a été ciblée à plusieurs reprises par des voleurs au cours de la dernière année.

Ces camions sont utilisés pour livrer de la nourriture, des meubles et des articles ménagers aux personnes dans le besoin à travers la ville.

Nous ne pouvons pas remplir nos obligations de livrer des meubles et des lits aux [personnes] pauvres si nous n'avons pas notre flotte , a déclaré vendredi Randy Yatscoff, président du conseil central de l'organisme à Edmonton.

Mercredi, l'un des camions de livraison a été volé dans le quartier Argyll. Le même jour, des bénévoles ont découvert qu'un deuxième camion, stationné pendant la nuit à Saint-Albert, a été vandalisé.

L’organisme a connu d’autres actes de vandalisme au cours de l’an passé. Six convertisseurs catalytiques ont été volés et deux camions ont été endommagés lors de vols d'essence. La police d'Edmonton n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

L’organisme doit dépenser de l'argent pour la réparation des véhicules alors que la demande de services augmente fortement, explique Randy Yatscoff. Depuis 2021, les appels pour des services ont plus que doublé. L’organisme a répondu à 6039 demandes en 2022, contre 2527 l'année précédente.

Cela ne fait pas du tort qu’à Saint-Vincent-de-Paul [...] Cela fait souffrir les [personnes] pauvres de la région d'Edmonton et c'est ce qui me dérange le plus.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul d’Edmonton a une assurance pour sa flotte de camions, mais cela ne suffit pas à couvrir le coût croissant de l’entretien des camions, ajoute Randy Yatscoff. Les Edmontoniens sont des gens très généreux et avec un peu de chance ils se manifesteront et nous aideront en ces temps difficiles.

L'agence d'Edmonton compte environ 600 bénévoles et aucun employé rémunéré. Ses services sont financés par des dons caritatifs, des subventions de diverses sources, des ventes caritatives et son point de vente, Vinnies Treasure Shoppe.