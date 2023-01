18 espèces d’oiseaux observées le 30 décembre lors du recensement annuel à Aiguebelle

L'activité a permis d'observer 18 espèces dans le secteur Cléricy, Mont-Brun et Parc national d’Aiguebelle.

En 2019, un record de 31 espèces observées a été atteint. Cette année, la météo n'était du côté des participants, mais tous les secteurs ont été couverts.

Catherine Dion de la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi-Témiscamingue est quand même satisfaite du résultat.

Parmi les espèces observées il y a le grand corbeau et le geai bleu, la mésange à tête noire ou encore le durbec des sapins. C'est vraiment une grosse base de données, dans le fond, nous on y contribue en tant qu’ornithologues. C'est vraiment une grosse base de données qui va être utilisée par différents chercheurs, les ministères et tout ça pour savoir les tendances sur ces espèces-là. C'est à ça qui se faire le recensement des oiseaux de Noël , dit-elle.

Tétras du Canada mâle Photo : Hooké

Selon Catherine Dion, il est difficile d'affirmer que les changements climatiques ont modifié les habitudes des oiseaux d'hiver.

Mais elle explique que les participants ont eu des surprises durant leur journée d'observation.

On en avait eu une bernache du Canada que normalement on observe très rarement en hiver, mais comme c’était dégelé, ça peut arriver des fois que ce soit un individu qui n'a pas migré soit qu'il était blessé ou quoi que ce soit. Sinon, on a fait l'observation d'une pie-grièche boréale. Une espèce qu'on observe seulement en hiver dans la région, c'est toujours assez agréable à observer. Et puis, le tétras du Canada, c'est assez drôle parce que l'habitat du parc d'Aiguebelle c'est quand même très typique pour cet oiseau, mais on a de la difficulté à l'avoir chaque année lors du recensement, alors on était bien content de nos observations , ajoute Catherine Dion.

Par ailleurs, le Rallye des oiseaux de Noël lancé le 1er décembre prend fin ce samedi. C'est une activité d’observation des oiseaux pour les jeunes de 4 à 17 ans.