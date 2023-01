Deux corps découverts dans une maison après un incendie à Woodstock

Le logement, situé au 732 rue Main, avait pris feu dans la nuit vers 1 h 30 du matin. Les pompiers appelés sur place ont éteint l’incendie. Ce sont eux qui ont retrouvé les deux corps en fouillant les débris de la maison.

La police de Woodstock demande à la population d'aider à l'enquête si elle possède des informations. (Photo d'archives) Photo : CBC

La police de Woodstock enquête pour connaître les causes de l'incendie et de la mort de ces deux personnes. Elle travaille notamment avec les services du coroner du Nouveau-Brunswick et la section de l'identification judiciaire de la police de Fredericton, apprend-on dans un communiqué de la police de Woodstock diffusé sur Facebook.

Les policiers espèrent retrouver des témoins et appellent la population à les contacter s’ils possèdent des informations. La police recommande également aux résidents d’éviter le secteur.