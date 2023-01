Les provinces exhortent le fédéral à repenser les mises en liberté sous caution

Ils soutiennent que de nombreux groupes ont réclamé des modifications afin d'empêcher des accusés qui ont profité d'une libération sous caution de commettre d'autres actes criminels.

Le système judiciaire doit absolument empêcher toute personne qui représente une menace pour la sécurité publique de circuler librement , lit-on dans une missive des 13 premiers ministres adressée au premier ministre Justin Trudeau.

Ils demandent des changements rapides au Code criminel, qui est sous juridiction fédérale.

« La sécurité publique des Canadiens et des braves premiers répondants et premières répondantes ne peut plus attendre. Il est temps d’agir. »