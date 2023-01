Le Conseil scolaire de Chilliwack embauche des enseignants non qualifiés

Le Conseil scolaire de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a décidé d’embaucher des enseignants non qualifiés pour pourvoir temporairement des postes vacants, et ce, dit-il, pour répondre à une pénurie croissante d'enseignants certifiés.

Nous sommes le premier conseil [scolaire] du Lower Mainland à utiliser des enseignants non certifiés , a déclaré Danielle Bennett, présidente de la Chilliwack Teachers' Association.

Elle explique que la Ville a des difficultés à pourvoir les postes vacants d'enseignants suppléants certifiés pour combler les absences quotidiennes. Des enseignants qui occupaient auparavant des postes sur appel ont été embauchés pour combler une pénurie de postes d'enseignants contractuels à temps plein.

« Le conseil a pris la décision sans précédent d'embaucher des personnes non certifiées pour occuper des postes [temporaires sur appel] et nous avons embauché environ 50 personnes. » — Une citation de Danielle Bennett, présidente, Chilliwack Teachers' Association

La présidente du District Parent Advisory Council, Katie Bartel, affirme que les pénuries ont conduit des enseignants spécialisés, comme des bibliothécaires et des enseignants en enfance en difficulté, à être retirés de leurs postes réguliers pour couvrir les salles de classe.

Quand l’enseignant de sa fille a été malade pendant un mois, il y a eu quatre enseignants par jour à se partager les cours. Quatre réunions en une journée avec des personnes différentes, c'est beaucoup pour un adulte, à plus forte raison pour un enfant.

Vingt jours consécutifs de travail autorisés

Rohan Arul-pragasam, le surintendant des écoles de Chilliwack, explique dans un communiqué que l'embauche d'enseignants non certifiés à court terme vise à s'assurer que le personnel et les élèves puissent s'épanouir .

Selon le ministère de l’Éducation, les enseignants non certifiés ne peuvent pas travailler plus de 20 jours consécutifs. S'ils veulent travailler plus, ils doivent obtenir une lettre d'autorisation de la division qui réglemente les enseignants au ministère.

Actuellement, moins de 0,3 % des enseignants non certifiés ont obtenu une lettre d'autorisation. Danielle Bennett explique que le conseil compte contourner cette règle, en programmant des enseignants non qualifiés pendant 19 jours, avec ensuite quelques jours de congé, puis en les rappelant pour 19 jours supplémentaires.

La porte-parole en matière d'éducation pour les Libéraux de la Colombie-Britannique, Elenore Sturko, considère que le problème va au-delà des jours autorisés, car le personnel nouvellement embauché n'a selon elle pas les qualifications de base pour enseigner.

« Nous parlons de personnes qui, dans certaines circonstances, n'ont peut-être pas eu d'expérience antérieure dans une salle de classe [...] Cela a un impact sur l'expérience en classe de nos élèves et ce n'est pas juste pour les autres enseignants qui sont alors censés prendre le relais. » — Une citation de Elenore Sturko, porte-parole en matière d'éducation pour les Libéraux de la C.-B.

Katie Bartel affirme que le Conseil scolaire de Chilliwack est plein à craquer , avec près de 300 nouveaux élèves chaque année. [Le conseil scolaire] a trouvé un pansement [...] mais nous devons voir des actions de la part du gouvernement.

Danielle Bennett ajoute qu’il faut plus de places dans les programmes, en prenant en compte le logement et en rendant plus abordable [le coût de la vie] pour les enseignants .

Dans une déclaration, la ministre de l'Éducation, Rachna Singh, assure que plusieurs mesures ont été prises depuis 2017 afin d’augmenter le nombre d'éducateurs admissibles dans la province.

Avec les informations d’Arrthy Thayaparan et Meera Bains