Des conditions difficiles pour les Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige

L'activité a lieu alors que les conditions dans les sentiers sont assez difficiles en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Seulement 20% des 3700 km de sentiers de la région sont en très bonne condition. Le reste du réseau est soit passable ou carrément fermé.

La situation est exceptionnelle, selon l'administrateur régional à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Mario Poirier.

« Moi, je fais de la motoneige depuis les années 70 et, de mémoire, entre le 1er et le 5 janvier, on peut circuler très bien partout toutes les années, affirme-t-il. On est un bon deux semaines en retard sur l'horaire normal. Mais on est quand même en avance sur la plupart des régions. Certaines n’ont même pas encore de neige. »

Si les sentiers autour des villes sont prêts, il y a plus de difficultés à circuler en forêt et dans certains milieux humides. Le redoux du temps des Fêtes a rendu difficile le surfaçage, à tel point que cinq surfaceuses se sont déjà enlisées dans les sentiers de la région.

« La grosse problématique, elle a eu lieu surtout dans le secteur Amos, Barraute, Val-d'Or et Malartic, souligne Mario Poirier. Ces clubs-là ont tous enlisé des surfaceuses. Dès qu'on sort des milieux urbains, qu'on s'en va plus dans le bois, c’est problématique. Le redoux de Noël a fait monter les eaux dans les milieux humides et il s'en est suivi une panoplie d'enlisements. »

Les panneaux indiquent la direction des différentes villes de la région à partir des sentiers de motoneige. Photo : La Presse canadienne / Emily Blais

L’administrateur demande aux motoneigistes d'être prudents et de s'assurer que les sentiers sont ouverts avant de s'y aventurer, surtout dans les sentiers qui relient deux villes ou deux régions.

« Le mot d’ordre de tous les présidents est de rouler avec une extrême prudence. Chaque club travaille pratiquement 24 heures par jour pour offrir la meilleure qualité possible dans les circonstances », ajoute-t-il.

Les motoneigistes qui voudront participer aux Portes ouvertes doivent obtenir un droit d’accès à partir du site Internet de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et posséder une preuve d’assurance.

Une activité spéciale est aussi prévue à Val-d’Or, près du pont de la rivière Bourlamaque. Les bénévoles sont sur place toute la fin de semaine pour offrir du café et rencontrer les motoneigistes.