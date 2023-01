À Canmore, la maladie hémorragique du lapin est inquiétante pour des espèces sauvages

La MHL a d’abord été repérée à Edmonton en 2021, puis à Calgary l'été dernier, et enfin à Canmore au sein de la population de lapins sauvages.

Les signes de la maladie virale incluent la fièvre, la dépression, la perte d'appétit, l'essoufflement, des gémissements, des caillots sanguins dans les yeux, des écoulements mousseux et sanguinolents provenant du museau, et des signes neurologiques.

En règle générale, la MHL , pour laquelle il n’y a pas de traitement, affecte les espèces européennes de lapins non indigènes qui sont gardées comme animaux de compagnie, mais elle s'est aussi propagée aux populations sauvages locales.

Mi-novembre, des habitants de Canmore ont commencé à publier sur les réseaux sociaux leurs réflexions sur l'absence de lapins pendant leurs marches. La responsable des services de protection de la Ville, Caitlin Miller, explique qu'une carcasse envoyée à l'Université de Calgary en décembre a été testée positive à la MHL . Il faudra attendre au moins jusqu'à l'automne pour comprendre quel a été l'impact [sur] la population [de lapins sauvages].

Canmore a dépensé 600 000 dollars ces dernières années pour gérer son problème de lapins sauvages, et pendant l'hiver, un entrepreneur privé piège et euthanasie les lapins non indigènes. Jusqu'à présent, un seul lapin sauvage a été trouvé alors qu'à cette époque en général, selon Caitlin Miller, il y a plus d'une douzaine d'observations et quelques piégeages.

Selon Margo Pybus, spécialiste des maladies de la faune pour le gouvernement provincial, la maladie est mortelle pour ces populations de lapins sauvages et, partout où il y a le virus, les lapins meurent littéralement tous, et très rapidement .

Inquiétudes pour d’autres espèces

La MHL détectée à Calgary et Canmore est une mutation de la souche, et Margo Pybus explique que la maladie pourrait infecter les lagomorphes sauvages, ce qui inclut les lièvres, les lapins et les picas d’Amérique.

« Aux États-Unis, ils ont identifié [la maladie] chez les lièvres californiens et quelques espèces différentes de lapins [...] Notre préoccupation en Alberta est de savoir si ce virus pourrait se répandre dans nos populations de lièvres d'Amérique, et peut-être même s'il pourrait se rendre jusque dans les montagnes. » — Une citation de Margo Pybus, spécialiste des maladies de la faune

La maladie pourrait infecter les lagomorphes sauvages, ce qui inclut les lièvres, les lapins et les picas d’Amérique. (Archives) Photo : Radio-Canada / Laureen Laboret

Un déclin de la population de lagomorphes sauvages, détaille Margo Pybus, aurait un impact sur l'écosystème et le rôle que ceux-ci ont dans la gestion de la végétation.

Un porte-parole de Parcs Canada assure dans un communiqué que des inquiétudes existent pour toutes les espèces de lagomorphes présentes dans le parc national Banff , même si à ce jour aucun cas n’y a été détecté.

Selon le site de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au Canada, la MHL est une maladie à notification immédiate en vertu du Règlement sur la santé des animaux, ce qui oblige les laboratoires à notifier l’agence de tout cas possible ou confirmé de cette maladie.

Avec les informations d’Helen Pike