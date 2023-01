Le programme de supplément de loyer répond aux besoins d’une dizaine de personnes

Le programme de supplément de loyer du ministère de la Santé et des Services sociaux se révèle nécessaire pour la région, selon le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Comme ailleurs au Québec, la Côte-Nord peut compter sur ce programme pour aider une dizaine de personnes qui autrement risquent l'itinérance.

L'aide octroyée par le programme représente 75 % du prix d'un loyer.

La région bénéficie de 17 unités d’hébergement en itinérance privées financées par le programme de supplément de loyer.

La cheffe de service dépendance itinérance au CISSS de la Côte-Nord, Sophie Boudreau, explique que les personnes qui peuvent en profiter sont judicieusement choisies selon certains critères.

Les personnes vont être ciblées par des intervenants du réseau communautaire. Pour être sélectionnées, elles doivent être vulnérables et avoir des difficultés en ce qui a trait à leur santé mentale , précise-t-elle au microphone de Boréale 138.

La cheffe de service dépendance itinérance au CISSS de la Côte-Nord, Sophie Boudreau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

« Les gens qu’on ne veut pas avoir dans nos appartements parce qu'on se dit que ça va être compliqué, ce sont eux qu’on cible. » — Une citation de Sophie Boudreault, cheffe de service dépendance itinérance au CISSS de la Côte-Nord

Lorsqu'une personne répond aux critères, le CISSS de la Côte-Nord transmet alors une demande à l'Office municipal d'habitation.

Le programme permet aux personnes vulnérables, demeurant dans la région, de payer seulement 25 % de leur loyer.

Un programme nécessaire sur la Côte-Nord

Mme Boudreau indique que l’itinérance est une réalité pour plusieurs sur la Côte-Nord.

Il y a de l’itinérance, c’est une certitude. Il y a quelques années, on ne la voyait pas ou on ne souhaitait pas la voir, mais qu'on le veuille ou non, ils sont là , affirme-t-elle.

Elle précise que la forme la plus courante d’itinérance dans la région est l’itinérance cachée .

C’est ce qu’on appelle le couchsurfing. Ces gens-là vont dormir sur le divan chez des amis et de la famille. Ils alternent. Ils sont itinérants, mais on ne les voit pas dans la rue , ajoute Sophie Boudreau.

Elle ajoute qu’à l’heure actuelle, des unités d’hébergement en itinérance privées sont encore disponibles.