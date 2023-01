L’Î.-P.-É. réclame d’Ottawa une baisse du péage du pont de la Confédération à 20 $

Il souhaiterait que le péage du pont qui relie l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick passe de 50.25 $ à 20 $ d’ici septembre.

Pour le premier ministre, ce montant n’est pas abordable pour les insulaires. Il aimerait également que le prix du traversier entre l’Île et la Nouvelle-Écosse baissent à 20 $.

Lorsque vous faites des affaires à l'échelle globale, comme c’est le cas maintenant, le prix du péage est devenu un désavantage concurrentiel pour nous , expliquait Dennis King à CBC cette semaine.

Le pont Champlain toujours gratuit

Dans un courrier envoyé à Dominic LeBlanc, le ministre fédéral des Infrastructures et député du Nouveau-Brunswick, il réclame la création d’un groupe de travail sur les prix du péage du pont et du traversier.

On ne cesse d'entendre les comparaisons avec le pont Champlain, dont la construction [a débuté] en 2015 à Montréal. Il est subventionné par le gouvernement fédéral à hauteur de près de 200 millions de dollars par an , explique M. King.

Dennis King estime que le péage du pont de la Confédération est un préjudice pour les insulaires. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Il souligne que le pont Champlain de 3,4 kilomètres, qui supporte une autoroute fédérale, n’a pas de péage. En comparaison, il fait valoir qu’Ottawa paie 90 millions de dollars par an pour le pont de la Confédération et le traversier.

Si on était subventionné à la même hauteur [...] que le pont Champlain, on pourrait avoir une taxe de 20 $ pour le traversier et pour le pont , estime le premier ministre.

Les trafics des deux ponts sont cependant très différents. Le pont Champlain, un des plus empruntés d’Amérique du Nord, est fréquenté par près de 50 millions de véhicules par an. Près de 900 000 véhicules empruntaient le pont de la Confédération avant la pandémie en 2019.

Deux poids, deux mesures

Le sénateur de l’Île-du-Prince-Édouard, Percy Downe, plaide depuis des années en faveur d’un péage moins élevé et utilise également l'exemple du pont Champlain pour se plaindre de l'existence d’un deux poids, deux mesures .

Le sénateur Percy Downe mène une campagne contre le péage sur le pont de la Confédération. (Photo d'archives) Photo : CBC/Steve Bruce

Il est tout à fait injuste que certains utilisent des ponts fédéraux sans payer de péage et nous devons le payer , estime Percy Downe.

Pour lui, la décision d’Ottawa de geler le prix du péage pour 2023 est un premier pas dans la bonne direction.

C’est la première fois que le gouvernement fédéral reconnaît que les péages sont un obstacle et un problème à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministère des Transports répond dans une déclaration envoyée à CBC . Notre gouvernement reconnaît le rôle du pont de la Confédération pour les insulaires et l’économie de l’Île. Nous allons travailler avec le gouvernement provincial pour rendre la vie des résidents plus abordables et nous examinerons d’autres moyens pour y arriver.

Avec des informations de Wayne Thibodeau,