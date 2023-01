Qualité de l’air de Limoilou : le dépôt d’un rapport repoussé de nouveau

Au départ, le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou devait soumettre ses recommandations au ministre de l’Environnement, Benoit Charette au plus tard le 1er décembre 2022. Une extension d'un mois et demi leur a été accordée, afin qu'ils puissent soumettre leurs résultats d'ici le 16 janvier. Vendredi, un nouveau sursis de deux semaines leur a été octroyé par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Ce sera le dernier délai autorisé. a mentionné le Ministre Benoit Charette sur Twitter vendredi.

Composé d'experts indépendants, le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques a comme mandat d’identifier les contaminants présents dans l’air du quartier Limoilou qui posent le plus de risques pour l’environnement et la santé humaine. Il a également comme mission de recommander des actions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’air dans ce secteur de la Basse-Ville de Québec.

Les effets potentiels des activités portuaires, du camionnage, du chauffage au bois et des activités de l’incinérateur de Québec, doivent notamment être scrutés à la loupe.

Avec la collaboration d'Hadi Hassin