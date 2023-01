L’Orchestre des jeunes du N.-B. se prépare à une année de concerts d’exception

2023 sera une année bien remplie pour l'Orchestre des Jeunes du Nouveau-Brunswick. Plusieurs concerts sont prévus au cours des prochains mois avant l’apothéose de la saison sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall à New York.

L’orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick effectue ses dernières répétitions avant le premier concert de la saison qui a lieu samedi au centre Moncton Wesleyan.

Les membres de l'orchestre, venus de partout dans la province, trépignent d’impatience avant la reprise. C’est le fun les concerts et je suis très excité là. Et puis un peu nerveux aussi parce que c’est le premier concert depuis longtemps , explique Rémi Chan Tang, bassoniste dans l’orchestre.

Emilie Duncan attend elle aussi impatiemment le concert. Je suis vraiment excitée particulièrement parce qu’il est à Moncton et c’est d’ici que je viens et toute ma famille pourra être présente.

Six mois avant le concert sur la scène du Carnegie Hall

Les concerts vont se poursuivre en février à Saint-Jean et en mars à Fredericton. Le point d’orgue de la saison aura lieu le 16 juin prochain : l'Orchestre des Jeunes du Nouveau-Brunswick jouera à la Salle Carnegie Hall de New York, une des salles les plus prestigieuses au monde.

Leur invitation à la Viennese Masters Orchestra Invitational est survenue il y a presque un an suite à une vidéo publiée par l'Orchestre en réponse à une annonce publicitaire de Nissan qui était jugée négative envers les jeunes musiciens. Cette vidéo avait attiré beaucoup d’attentions y compris du Carnegie Hall qui avait décidé de les inviter à jouer.

Les concerts d'ici juin, comme celui de samedi, serviront de prélude pour la prestation à New York. Ils joueront le même répertoire qu'aux concerts ainsi que des pièces du Seigneur des Anneaux et de Tchaikovsky.

Pour le chef d'orchestre Antonio Delgado, c'est un moment qui sera très spécial, mais ça ne viendra pas sans défis.

C’est très important, c’est un vrai défi parce qu’on va jouer avec trois autres orchestres qui sont plus vieux que le nôtre. Nous sommes l’unique orchestre canadien à cette occasion , se félicite Antonio Delgado.

Les prochains concerts de l’orchestre auront lieu à Saint-Jean le 12 février et à Fredericton le 26 mars.

Avec des informations de Kristina Cormier