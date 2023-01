Stations de ski : l’Outaouais, 4e région la plus achalandée au Québec l’an dernier

La saison 2021-2022 a été profitable pour les stations de ski de l’Outaouais : la région « retrouve » désormais son 4e rang des régions du Québec les plus fréquentées par les skieurs et planchistes, derrière les Laurentides, les Cantons-de-l’Est et Québec-Charlevoix, selon l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).