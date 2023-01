L’autoroute 20 et la route 132 rouvertes aux automobilistes

Vendredi soir, les mauvaises conditions météorologiques ont causé la fermeture de l’autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli et de la route 132 entre Saint-Fabien et Sainte-Flavie. La route 132 a également été fermée dans le secteur de Kamouraska pendant quelques heures.

Le ministère des Transports a décrété leur fermeture vers 18 h. L'A-20 et la 132 ont finalement été rouvertes vers 23 h.

La chaussée demeure toutefois enneigée sur l'ensemble du réseau routier bas-laurentien.

Vendredi, Environnement Canada prévoyait un total de 25 à 40 centimètres de neige d'ici samedi matin.

Plus de détails à venir…