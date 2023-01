Du ski de fond nocturne à Évain cette fin de semaine

C'est le Club de ski de fond D’Évain qui organise l'activité pour faire découvrir le plaisir de pratiquer ce sport et sa trentaine de km de sentiers.

Le tout commence par une compétition régionale de ski de fond samedi de 17 h à 20 h, sur les pistes éclairées du Club.

Dimanche auront lieu les portes ouvertes pendant lesquelles l'accès aux sentiers du club est gratuit.

Des ateliers d’initiation au ski de fond, des cliniques de fartage des skis, des courses amicales sont au programme de cette journée.

C'est vraiment pour faire découvrir notre plateau sportif qui est incroyable. C'est la journée qui est porte ouverte, c'est gratuit, puis on peut profiter des activités sur le site. C'est vraiment pour initier puis montrer aux jeunes qu'on peut venir jouer dehors pour le volet du dimanche , précise le président du club Sacha Bergeron.

Cette année, on est vraiment fiers d'ajouter pour la première édition notre classique nocturne. On a eu un gros appui là avec Moreau pour prolonger notre sentier éclairé, donc on a 59 lumières en forêt, un beau 3. 2 km. On a initié ça, c'est une course de soir, c'est assez rare au Canada, c'est assez fréquent en Europe, on va pouvoir avoir ce volet compétitif là qu'on ajoute le samedi , ajoute le responsable en entrevue à l'émission Des matins en or.

Sacha Bergeron, président du Club de ski de fond d’Évain. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le ski de fond est un sport qui a gagné en popularité surtout depuis la pandémie.

Et l'engouement n'est pas près de s'essouffler. On avait terminé à 600 l'année passée en ce moment, si je ne me trompe pas, on est en 475, on a toujours des gens qui s'ajoutent pendant l'hiver , explique le responsable.