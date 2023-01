Plusieurs dizaines d’accidents sur les autoroutes en raison des chutes de neige

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le sergent de la Police provinciale de l'Ontario, Kerry Schmidt, a appelé les conducteurs à la prudence : rappelez-vous que les routes peuvent n'avoir l'air que mouillées, mais elles peuvent être glissantes , a-t-il déclaré.

Froid extrême

Les températures devraient atteindre un minimum de -9° C vendredi soir, avec une température ressentie de -16° C durant la nuit en raison du refroidissement éolien. Un maximum de -5° C est attendu samedi avec un ressenti de -17° C dans la matinée.

En raison de ces températures, la ville a décrété une alerte de froid extrême.

Dans un communiqué publié vendredi, la Ville prévient que jusqu'à sept centimètres de neige sont attendus d'ici vendredi soir.

Avec les informations de La Presse canadienne