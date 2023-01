La grippe est en baisse en Alberta, mais la province n’est pas encore tirée d'affaire

Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à l'hôpital avec des pneumonies bactériennes après avoir souffert de grippe. Certaines sont hospitalisées et restent à l’hôpital parce qu'elles ont des complications, souligne le Dr Daniel Gregson, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses à Calgary.

Un autre de ses constats est que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques sont en hausse parmi les personnes ayant contracté la grippe ou la COVID-19.

Selon les données de Services de santé Alberta (AHS), il y a eu jusqu'ici 8495 cas confirmés de grippe dans la province cette saison, et 90 décès.

Les mêmes données font état de 1918 personnes hospitalisées à ce jour en raison de la grippe, dont 196 patients admis aux soins intensifs.

Le Dr Daniel Gregson rappelle aux Albertains qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe. Photo : Radio-Canada

De ce fait, le Dr Gregson, qui est par ailleurs professeur agrégé à la Cumming School of Medicine, l'école de médecine de l'Université de Calgary, croit que la province fait face à l'une des plus grandes saisons grippales que nous ayons vues de mémoire récente .

La première vague de grippe en Alberta a été provoquée par la souche H3N2, un type de grippe A.

Daniel Gregson dit s’attendre à une vague de H1N1 ainsi qu'une poussée de grippe de type B, en notant, toutefois, la difficulté de prévoir l'ampleur que pourrait avoir une éventuelle nouvelle vague des deux infections virales.

Des hôpitaux toujours débordés

Bien que le nombre de cas dans la région de Calgary, par exemple, soit en très légère augmentation pour la première fois depuis des semaines, les hôpitaux de la province sont toujours débordés en raison d'une combinaison de grippe, de COVID-19 et d'autres maladies respiratoires.

L'hôpital dans lequel je travaille actuellement est plein à craquer. Il n'y a pas de place , rapporte le Dr Gregson.

De son côté, l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, à Calgary, qui a dû redéployer du personnel en raison d'un afflux de maladies respiratoires, reçoit moins de patients atteints de grippe.

AHS a même annoncé vendredi la réouverture du Flames Rotary House à Calgary. Ce centre de soins palliatifs pour enfants a dû interrompre ses services en décembre et redéployer son personnel à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta pour répondre à la recrudescence de virus respiratoires aux urgences.

Le public invité à se faire vacciner

Le Dr Gregson rappelle par conséquent aux Albertains qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe. Dans le même sens, il exhorte les personnes à haut risque à parler d’avance à leur fournisseur de soins de santé, pour s'assurer que d'avoir un plan de traitement en place au cas où elles tomberaient malades.

À 26,6 %, le taux de vaccination contre la grippe en Alberta est à peu près comparable à celui de la saison grippale précédente, soit bien en deçà de ce que les médecins souhaiteraient voir.

Le Dr Jia Hu, un médecin de la santé publique de Calgary, se dit déçu du taux de vaccination contre la grippe en Alberta. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

Nous avons l'un des taux de vaccination contre la grippe les plus bas au pays , selon le Dr Jia Hu, médecin de la santé publique de Calgary.

Bien sûr que je suis déçu du taux [de vaccination contre la grippe] , confie-t-il. J'aimerais que les gens se fassent vacciner, ce qui est la chose la plus facile à faire.

Il est important, rappelle-t-il, que les gens se souviennent que la saison de la grippe ne se termine qu'en mars ou en avril, il reste donc plusieurs mois.

Avec les informations de Jennifer Lee