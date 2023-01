Quatre pistes de ski de fond temporairement fermées à Kamloops après des attaques de hibou

Le club de ski Overlander, situé à une trentaine de kilomètres en dehors de la ville, a confirmé avoir fermé l’accès à la piste Little Joe pour toute la journée vendredi. Trois autres pistes, soit les pistes Ponderosa, Hoss et Sk'elép, ont été fermées en soirée en raison d’un hibou grand-duc très agressif .

Le hibou défend probablement son nid , indique le club de ski sur sa page Facebook. Il est préférable d’éviter le secteur la nuit pour les prochaines semaines et de skier en groupe plutôt que seul , ajoute-t-il.

Certains skieurs, dont Joel Wood, ont dû visiter les urgences de l’hôpital de Kamloops après avoir été attaqués par le hibou afin d’y recevoir une dose de vaccin contre le tétanos.

La bactérie, que l’on peut retrouver dans la saleté et le sol, peut entrer dans le corps par une blessure, une coupure ou la morsure d’un animal. Dans ce cas-ci, le grand-duc avait perforé la peau du skieur.

De graves spasmes musculaires peuvent alors faire leur apparition dans les 14 jours suivants et peuvent aller jusqu’à causer des problèmes respiratoires mortels, selon le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC).

Je descendais une petite pente lorsque le hibou est descendu sur moi et a frappé mes bâtons que je tenais derrière , raconte Joel Wood. Environ 100 mètres plus tard, il m’a encore foncé dessus et m’a frappé avec ses talons et a égratigné mon oreille.

« Ça m’a secoué de me faire frapper à la tête comme ça. » — Une citation de Joel Wood, skieur

Le skieur assure se sentir bien après avoir reçu un traitement et continuera de skier la nuit, mais en évitant le secteur pour le moment. Je ne veux pas me faire attaquer à nouveau , dit-il.

Le regroupement provincial Immunize BC indique que les Britanno-Colombiens peuvent se faire vacciner contre le tétanos et recommande aux adultes d’obtenir leur dose de rappel tous les 10 ans ou après avoir subi des blessures.

Avec les informations de Winston Szeto et de l'émission Daybreak Kamloops