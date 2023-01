« Je pensais honnêtement que je ne ferais plus de théâtre » : Anne Dorval, qui n’est pas montée sur les planches d’un théâtre depuis plus d'une décennie, effectuera un retour sur scène avec la pièce Je t’écris au milieu d’un bel orage, présentée au Théâtre du Nouveau Monde du 17 janvier au 11 février à Montréal.

Inspirée de l’impressionnante correspondance amoureuse de l’écrivain Albert Camus et de l’actrice Maria Casarès, l’œuvre met en vedette la comédienne aux côtés de Steve Gagnon (L’auberge du chien noir et Os, la montagne blanche). Elle a été adaptée au théâtre par Dany Boudreault, avec Maxime Carbonneau à la mise en scène.

J’ai un trac de plus en plus difficile à contrôler , explique Anne Dorval. Lors de ses dernières apparitions au théâtre, qui remontent au Projet Andromaque à l’Espace Go en 2011, elle se souvient avoir vécu tous les soirs de représentation comme un soir de première .

« Certains soirs, mon cœur battait tellement fort que je ne m’entendais plus parler. » — Une citation de Anne Dorval, à propos de ses dernières apparitions au théâtre

Malgré le trac, l’amour du théâtre n’a jamais quitté la grande comédienne, qui a récemment brillé dans la série de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé. Courtisée pour le rôle de Maria Casarès dans Je t’écris au milieu d’un bel orage, Anne Dorval a longuement hésité. Mais la qualité du projet, et surtout l’équipe, a eu raison de ses doutes.

J’ai dit non, j’ai dit oui, j’ai dit non, j’ai dit oui, j’ai dit peut-être, énumère-t-elle. Ça été très très long, et finalement, j’ai dit oui, pour cette gang-là.

Elle raconte d’ailleurs avoir eu un coup de foudre professionnel pour Steve Gagnon, avec qui elle partagera la scène. C’est un grand, grand privilège de faire ça avec lui. Je ne peux pas imaginer quelqu’un d’autre que lui pour jouer ça.

Dany Boudreault, Anne Dorval et Steve Gagnon. Photo : Radio-Canada / Jean-Baptiste Demouy

Faire vivre les lettres d’amour au théâtre

Avec Je t’écris au milieu d’un bel orage, Dany Boudreault fait le pari de distiller l’essence des 865 lettres d’amour ayant été échangées entre Albert Camus et Maria Casarès de 1944 à 1959, quelques jours avant que la mort ne les sépare – Albert Camus étant décédé le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture.

Leurs échanges survivent donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux idylles amoureuses de l’un comme de l’autre, à leurs carrières artistiques chronophages, à la distance et au passage du temps.

C’est monumental , lance Dany Boudreault à propos de la populaire correspondance d’environ 1400 pages, en mesurant le défi de recréer des dialogues théâtraux avec les lettres de l’écrivain et de l’actrice.

Ce que j’ai fait, c’est que j’ai pris une phrase ici, une phrase-là, et j’ai essayé de créer une conversation. Un lieu où les amoureux débattent. Ils vivent, doutent, se fracassent, parfois. Se confrontent. Se rassurent , raconte-t-il.

Le dramaturge, qui a signé avec Sophie Cadieux La femme la plus dangereuse du Québec, raconte être tombé sous le charme des échanges d’Albert Camus et de Maria Casarès à l’été 2020. Ils révèlent, selon lui, une relation complexe et entière.

Ce n’est pas qu'un amour coup de foudre, raconte Dany Boudreault. Il y a aussi de l’amitié, dans cet amour-là, et toute la variation du sentiment amoureux. Ce sont quand même deux êtres de paroles, et pourtant, ils en manquaient parfois pour nommer le sentiment amoureux.

« Ça me fascine que quelqu’un puisse gagner le prix Nobel [Albert Camus] et manquer de mots pour bien dire l’innommable. Et c’est ça qu’on essaie de traduire avec cette pièce. » — Une citation de Dany Boudreault

Un portrait de l'écrivain français Albert Camus, en 1957. Photo : Getty Images / AFP/Getty Images

Maria Casarès, une féministe avant son temps

Non, Maria Casarès n’était pas la muse d’Albert Camus. L’équipe de la pièce Je t'écris au milieu d'un bel orage martèle que les deux artistes s’inspiraient mutuellement.

Considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes françaises de la seconde moitié du XXe siècle, la femme de théâtre d’origine espagnole a contribué, avec ses prestations, à l’essor du Festival d’Avignon, qui est aujourd’hui un incontournable rendez-vous du 6e art.

Elle a également joué dans de nombreux grands films des années 40, comme Les enfants du paradis et Les dames du Bois de Boulogne.

C’était une femme qui avait des ambitions de vie, explique Anne Dorval. C’était une féministe avant son temps.

Sa relation avec Albert Camus n’avait d’ailleurs rien de simple ou de conventionnel pour l’époque. Indépendante et craignant l’immobilité comme la peste, Maria Casarès avait, comme son amant, un horaire de création surchargé.

L'actrice Maria Casarès en 1947. Photo : Wikipedia Commons/Studio Harcourt

Je ne pense pas qu’ils auraient pu partager un quotidien, estime Dany Boudreault. À chaque fois que tu écris une lettre à l’autre, dans l’absence, ça réactive l’amour. Et ça, c’est aussi très fort dans le spectacle. Oui ça parle de la discipline [de création], de l’amour, mais aussi de l’absence et de la perte, et ça c’est très très important.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la relation entre Maria Casarès et Albert Camus fascine autant Anne Dorval. Le duo cultivait, à travers ses correspondances, un amour qui dépassait tous les autres , selon elle.

« C’était une admiration mutuelle. C’était quelque chose de mystique. » — Une citation de Anne Dorval

C’est une matière qui m’aide à vivre, abonde Dany Boudreault, à propos de la correspondance des deux artistes. Quand je la visite, quand je l’entends, elle m’aide même à aimer mieux. Et j’espère que c’est ce qui va arriver chez le public, que ça peut les aider.

La pièce Je t’écris au milieu d’un bel orage sera présentée au Théâtre du Nouveau Monde du 17 janvier au 11 février à Montréal. Elle mettra en vedette Anne Dorval dans le rôle de Maria Casarès, et Steve Gagnon dans celui d’Albert Camus, selon une adaptation de Dany Boudreault mise en scène par Maxime Carbonneau.

Ce texte a été écrit à partir d’entrevues réalisées par Émilie Perreault, animatrice de l'émission Il restera toujours la culture. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.