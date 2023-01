Maternelles 4 ans : Nancy Guillemette invite le ministre Drainville dans la région

Rappelons que plus tôt cette semaine, le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets a annoncé qu’il fermait la moitié de ses classes de maternelle 4 ans pour la prochaine année scolaire en raison d’un manque de main-d'œuvre.

Bernard Drainville a été très critique à l'endroit du directeur général, Patrice Boivin, suite à cette décision, affirmant qu’elle avait été prise par inexpérience .

Je voudrais qu’il vienne nous rencontrer ici et voir de quelle manière on pourrait soutenir encore plus notre centre de services scolaire, et ce qu'on a comme particularité chez nous, qui fait en sorte que les gens viennent moins chez nous, ce qu’on pourrait faire pour les soutenir, pour avoir plus de jeunes , a-t-elle expliqué au micro de Place publique.

La députée réitère par ailleurs sa pleine confiance envers le directeur du CSS du Pays-des-Bleuets.

Une plus grande valorisation

Elle ajoute que le métier d’enseignant doit être davantage valorisé. Elle croit que la nouvelle formation annoncée par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) à Saint-Félicien pourrait accueillir davantage d’étudiants.

Elle a aussi l’intention d’aller à la rencontre des MRC du Domaine-du-Roy ainsi que les MRC de Maria-Chapdelaine afin de trouver des solutions pour rendre le territoire plus attractif.

Je sais que les élus font de gros efforts pour être attractifs, ils font des missions à l’étranger [...]. Il faut mieux intégrer les gens qui viennent chez nous. C’est beau de les faire venir, mais il faut les garder , ajoute-t-elle.

Elle souligne au passage que les enseignants dans le haut du Lac doivent souvent faire de longues distances entre les écoles, un élément qui pourrait selon elle avoir un effet dissuasif sur l’attractivité.

Avec les informations de Catherine Paradis