L’ancien maire de Toronto préoccupé par le futur de la Place de l’Ontario

Dans une lettre envoyée le 10 janvier au Conseil municipal de Toronto, l'ancien maire de la ville affirme que le projet de centre aquatique sur les berges du lac Ontario privatiserait des terres publiques et nécessiterait un demi-milliard de dollars d'argent public.

Il est plus important que jamais [...] d'augmenter les parcs et les espaces ouverts publics accessibles, et non de les céder à des intérêts privés aux frais des contribuables , écrit-il au nom du groupe Friends of the Golden Horseshoe, dont il est le président.

Manque de transparence?

Pour David Crombie, la consultation provinciale concernant l'avenir de la Place de l'Ontario a été sérieusement défectueuse . Il regrette qu'il n’y ait pas eu de débats sur la vision à long terme de cette place en tant que lieu public accessible et abordable, conformément à ce pour quoi elle a été construite .

Dans sa lettre, l’ancien maire déplore que la Ville ait signé un bail avec Therme Canada, la branche canadienne d’une compagnie autrichienne, responsable de la construction du parc, avant même d’avoir terminé le plan de développement du site. Cela contrevient, dit-il, à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

M. Crombie dénonce également le manque de transparence concernant les termes du bail, car le montant et la durée de celui-ci n’ont pas été rendus publics, affirme-t-il.

Un espace privé payé par le public

Pour M. Crombie, il n’est pas dans l'intérêt public de privatiser et de couper l'espace public inestimable qu'offre actuellement la Place de l'Ontario . Le secteur privé est totalement sourd aux besoins des résidents actuels et futurs de Toronto et du Golden Horseshoe , poursuit-il.

D'après l’ancien maire de Toronto, les contribuables devraient payer pour la préparation du site et pour le financement d'un garage souterrain de cinq étages qui accueillerait plus de 2000 voitures. Selon les normes de l'industrie, cela pourrait coûter jusqu'à 450 millions de dollars d'argent public.

« Avec ce nouveau projet, l'installation aurait un prix d'entrée élevé, la rendant inaccessible à de nombreuses familles et visiteurs ontariens. » — Une citation de David Crombie, ancien maire de Toronto

Même son de cloche du côté du mouvement Ontario Place for All, qui s'oppose au projet de parc aquatique sur la place de l’Ontario. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, il estime que ce projet de développement est mauvais en principe, catastrophique en pratique et coûte trop cher à l'argent public .

Ontario Place for All plaide en faveur de plans de réaménagement axés sur l'intérêt public, plutôt que sur l'intérêt commercial .

De son côté, la province estime que ce projet redonne vie à la place de l’Ontario, en en faisant une destination remarquable de classe mondiale .

Nous poursuivons les consultations publiques dans le cadre du processus d'évaluation environnementale et de conception du domaine public jusqu'à l'automne 2023 , a déclaré par courriel la porte-parole du ministère de l’Infrastructure, Sofia Sousa-Dias.

Elle ajoute que les commentaires du public, des intervenants et des partenaires autochtones sont essentiels dans le cadre de ce projet qui va de l'avant .

Pour sa part, Therme Canada n’a pas répondu à notre demande de commentaire vendredi.