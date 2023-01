Souhaitant mettre toutes les chances de leur côté, l’organisme Place aux jeunes Vallée-de-l'Or et le Carrefour jeunesse-Emploi d'Abitibi-Est organisent ainsi une soirée de « speed dating » pour les célibataires du secteur le soir de la Saint-Valentin!

« On s’est inspirés d’un autre événement qui a eu lieu ailleurs au Québec. On a aussi eu beaucoup de mentions de nos participants comme quoi ils cherchaient (l’âme soeur) et que c’était difficile de rencontrer à Val-d’Or. On s’est donc dit que le soir de la St-Valentin, pour ceux qui n’ont rien à faire, on allait les occuper! » — Une citation de Molie Boyer-Cazelais, agente pour Place aux jeunes

Le but, c’est de faire de la rétention, faire en sorte que les gens restent. Et quoi de mieux, pour rester dans la région, que de rencontrer l’amour ou même de nouveaux amis?, a ajouté Mme Boyer-Cazelais en entrevue avec Marie-Hélène Paquin à l'émission Des matins en or. Souvent, les gens viennent pour le travail, mais se créer un réseau social, rencontrer pour être en couple ou trouver des amis, c’est souvent ça qui est difficile.

L’activité ne s’adresse pas seulement aux nouveaux arrivants, mais aussi aux célibataires de la région. C’est ouvert aux 20 à 45 ans, peu importe qu’on soit nouvellement arrivé ou non, il n’y a pas de restrictions. C’est affiché partout, dont sur notre page Facebook et même sur Tinder , a indiqué Molie Boyer-Cazelais.

Tinder? On avait commencé avec un affichage plus traditionnel, sur les réseaux sociaux et dans les commerces de Val-d’Or, puis notre collègue à l’accueil, Karoll-Ann Faucher, a suggéré de le mettre sur Tinder. Comme on cherche des célibataires, c’est sûr qu’on va en trouver là! , a expliqué Mme Boyer-Cazelais.

Avis aux personnes intéressées, c’est assez simple de s’inscrire à cette soirée de ''speed dating''. Il s’agit d’aller sur la page Facebook ou le site internet du Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est. C’est aussi affiché un peu partout dans les commerces de Val-d’Or, ça fonctionne avec un code QR qui mène à un formulaire d’inscription , a précisé Molie Boyer-Cazelais.

(En collaboration avec Dominic Chamberland)