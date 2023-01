Un manque d’arbitres force l’annulation de matchs de hockey mineur

Selon Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faudrait jusqu'à 60 personnes de plus sur les glaces pour assurer le bon déroulement du calendrier.

En plus de forcer le retrait de certaines parties, cette pénurie a de quoi surcharger les officiels actuels selon le chef des arbitres de la MRC du Domaine-du-Roy, Éric Audy. C’est une pression supplémentaire sur les officiels parce que si eux, ils ne le font pas, bien souvent, on dit : "On doit annuler." Donc, les officiels décident de faire 8, 10, 12 parties dans une fin de semaine pour combler la carence d’arbitre qu’on a.

Éric Audy aimerait d'ailleurs recruter jusqu'à 12 officiels de plus.

Comme ailleurs au Québec, la pandémie et l'obligation récente pour les arbitres de payer des impôts sur leurs revenus en ont fait fuir plusieurs, notamment les vétérans. Ce sont d'ailleurs les officiels d'expérience qui manquent surtout sur les glaces de la région. Les comportements disgracieux dans les arénas ne facilitent pas le recrutement non plus.

Ce sont les officiels d'expérience qui manquent surtout sur les glaces de la région. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

La situation est devenue difficile à gérer pour les Aigles de la Cité étudiante de Roberval, qui disputent plusieurs parties en semaine. Ça ajoute un peu de pression au niveau de notre organisation et aussi au niveau des joueurs qui veulent jouer, évidemment , explique le coordonnateur du programme, Dave Thériault.

Des tournois menacés

Le milieu retient son souffle alors que les tournois se succèdent. Le président du hockey mineur de Roberval, Simon Collin, s'inquiète pour le Tournoi interrégional M9-M11 de Roberval, qui se tiendra du 23 janvier au 5 février. Une quarantaine d'équipes disputeront plus de 100 matchs. C’est sûr que j’ai un petit stress pour m’assurer qu’il y ait des arbitres à chaque match , explique-t-il.

Plusieurs matchs de hockey mineur ont été annulés dans la région faute d'arbitres Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Si la pénurie d'officiels est particulièrement criante cette année, Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean a bon espoir de retrouver la voie de la normalité. Plusieurs jeunes ont récemment été formés. Ils pourront prendre l'expérience nécessaire pour éventuellement arbitrer dans les plus hauts calibres.