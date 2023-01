La présumée victime contre-interrogée dans l’affaire Roger Arpaïa

Le contre-interrogatoire de la présumée victime, aujourd’hui âgée de 14 ans, s'est déroulé au palais de justice de Trois-Rivières vendredi. L’accusé était présent sur place, alors que la présumée victime a répondu aux questions de Me Pénélope Provencher par visioconférence afin d’éviter tout contact avec M. Arpaïa.

Le procès, qui a débuté lundi, a été interrompu mardi lorsque l’avocate de l’accusé avait demandé à la SQ de lui transmettre des courriels. Afin d’assurer le droit à une défense pleine et entière et un procès juste et équitable à l’accusé, le juge Simon Ricard avait alors suspendu l’audience jusqu’à vendredi.

Roger Arpaïa, six fois accusé de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans, risque jusqu’à 14 ans de pénitencier.

L’avocate de l’accusé, Me Pénélope Provencher, a questionné la présumée victime sur la période où les contacts sexuels se seraient produits, à l’été 2018. En avant-midi, l'avocate a tenté de soulever des incohérences dans les précédentes affirmations de la jeune fille.

La jeune fille s'est par exemple fait questionner sur le nombre de visites des voisins et des amis au chalet de M. Arpaïa cet été-là. Il lui a aussi été demandé de décrire physiquement ces personnes. L'adolescente n'avait que de vagues souvenirs et a eu de la difficulté à répondre.

Certains événements qui se sont déroulés cet été-là étaient cependant plus clairs. Elle s’est entre autres souvenue d'une visite à un garage et d'avoir fait du vin avec l'homme.

L'avocate de M. Arpaïa a aussi remis en question certaines affirmations de la présumée victime dans une entrevue filmée avec les policiers en août 2018. Dans cette vidéo, la jeune fille mentionne au policier que M. Arpaïa aurait menacé de la tuer si elle ne se mettait pas à utiliser un vibrateur comme il le lui demandait. La présumée victime a avoué vendredi que cela ne s'était jamais produit.

Me Provencher a aussi passé au peigne fin certaines affirmations de la présumée victime lors de son témoignage pour l’enquête préliminaire. Cette dernière avait mentionné par le passé que M. Arpaïa n’effectuait jamais de rénovations lorsqu’il était seul avec elle. La présumée victime a admis vendredi que cette affirmation était inexacte.

Il a aussi été question d'événements qui se sont déroulés tandis qu'elle était en deuxième année de l’école primaire. Elle a avoué avoir déjà fait croire à ses amis et à ses professeurs que sa mère était enceinte, ce qui n'était finalement pas le cas.

L'avocate de la défense a aussi mis en lumière que certains éléments n'avaient jamais été mentionnés avant lundi, dont le fait qu'elle aurait visionné une vidéo pornographique et que l’accusé aurait tenté de la pénétrer à l'aide d'un vibrateur. Me Provencher a aussi souligné le fait que la présumée victime a dit que l’accusé avait placé du ruban adhésif sur la caméra de la tablette où ils visionnaient de la pornographie pour ne pas que les policiers les voient.

Certains détails au sujet des actes sexuels n’avaient également jamais été mentionnés. C’était la première fois lundi qu’il était question d’événements liés à une sieste en après-midi en France.

Elle a aussi questionné la jeune fille sur la position qu’elle occupait dans le lit lorsqu’elle s’y trouvait avec Roger Arpaïa.

Il lui a été aussi demandé de faire une liste exhaustive de toutes les personnes avec qui elle a discuté des événements, que ce soit des amis, des enseignants ou encore des membres de sa famille.

Deux autres témoins, le père et la mère de l’adolescente, seront entendus les 14 et 15 février. Les plaidoiries sont prévues le 24 février.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger