Le championnat canadien de hockey féminin aura lieu à Saskatoon en 2024

Selon l'organisme canadien responsable des sports universitaires, U SPORTS, l’événement aura lieu du 14 au 17 mars sous le thème See Them, Be Them (Voyez-les, soyez-les).

Selon la spécialiste en marketing du sport de l’Université de la Saskatchewan, Heather Bury, il s’agit d’un slogan qui vise à inciter les jeunes à se reconnaître et à développer leurs compétences.

Nous voulions donner à certaines de nos jeunes athlètes féminines la chance de se voir à travers les athlètes sur la glace , indique Heather Bury.

La spécialiste en marketing du sport de l’Université de la Saskatchewan, Heather Bury. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Suite à cette annonce, l'équipe de hockey féminin des Huskies de l’Université de la Saskatchewan participera automatiquement au tournoi.

Selon U SPORTS, le tournoi va mettre à l'avant-plan des modèles féminins dans la communauté et soutenir des filles et des femmes dans le sport.

Pour la directrice en chef du sport de U SPORTS, Lisette Johnson-Stapley, la Saskatchewan et notamment la ville de Saskatoon font partie de bons endroits pour organiser différents sports.

Le sport féminin devient de plus en plus populaire. On sait que de plus en plus de filles jouent. La communauté de Saskatoon et la province de Saskatchewan ont toujours été fortes pour être [des] hôtes dans différents sports , note Lisette Johnson-Stapley.

Avec les informations de Geneviève Patterson