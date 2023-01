Une résidente de Sept-Îles, Lyse Bouchard, souffre d'une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque. Il s'agit d'un accrochage entre le sacrum et le bassin, ce qui lui cause énormément de douleur.

Elle ne peut obtenir la chirurgie dont elle a besoin. Son médecin pratique désormais au privé.

Ce n’est pas juste le fait d’avoir de la douleur, c’est le fait d’être obligée de prendre des médicaments lourds pour empêcher, soulager cette douleur. Mais avec des médicaments lourds, on ne peut pas travailler , explique-t-elle.

Lyse Bouchard doit prendre plusieurs médicaments en raison des douleurs causées par sa dysfonction de l'articulation sacro-iliaque. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le seul orthopédiste qui peut procéder à une fusion minimalement invasive de l’articulation sacro-iliaque au Québec, l'opération dont Lyse Bouchard a besoin, ne prend plus de nouveaux patients au public.

Il pratique dans la région de Québec.

J’ai annoncé ma retraite du système public en décembre 2021. Présentement, ma liste d’attente au public est fermée et la seule possibilité est au privé , avait écrit en novembre dernier le chirurgien orthopédiste spécialiste de la colonne, le Dr Jean-François Roy, dans une lettre envoyée à Lyse Bouchard.

« Je dirais que je suis le seul, au Canada, à faire ce genre de fixation. Est-ce que le gouvernement pourrait payer, au patient, l’équivalent de ce que ça coûterait au Québec, puis le patient s’organise pour se faire opérer ailleurs? » — Une citation de Dr Jean-François Roy, chirurgien orthopédiste spécialiste de la colonne

Le Dr Jean-François Roy est chirurgien orthopédiste spécialiste de la colonne. Photo : Gracieuseté de Jean-François Roy

À la clinique privée du chirurgien, l'opération coûte entre 15 000 $ et 20 000 $. Une somme importante pour la patiente septilienne, qui ne travaille pas en raison de son état de santé.

L'aide de Québec réclamée

La citoyenne nord-côtière demande un remboursement de Québec pour la procédure médicale. Son chirurgien le souhaite également.

« On va essayer d’ouvrir cette porte-là pour moi, bien sûr, mais aussi pour les autres personnes qui en auraient besoin, qui sont dans la même situation que moi. » — Une citation de Lyse Bouchard, résidente de Sept-Îles

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique qu’il étudie le dossier.

Comme dans toute situation similaire, il faut d'abord évaluer toutes les alternatives disponibles au public avant d'envisager un remboursement éventuel d'un recours au privé. Des échanges sont en cours avec l’établissement concerné , dit le MSSS .

Devant l’impasse, Lyse Bouchard a contacté la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, pour obtenir de l’aide.

Madame Bouchard m’a contacté. Les gens de mon bureau de comté sont actuellement en train de l’accompagner dans ses démarches pour comprendre son dossier et être en mesure de le faire avancer autant que possible , précise la ministre.

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain (archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le Dr Roy rappelle que la chirurgie pourrait réduire jusqu’à 95 % de la douleur ressentie par son ancienne patiente.