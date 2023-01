La hausse du prix du diesel plombe le budget des consommateurs

Alors que le prix de l’essence a passablement baissé depuis l’été dernier, le diesel continue de se vendre à plus de 2,25$ le litre. Une situation qui a un impact sur la majorité de vos achats, car la plupart des produits sont livrés par des camions de transport qui fonctionnent au diesel. Une hausse de coûts qui est ensuite directement refilé aux consommateurs.

La compagnie de transport de marchandises Martin Roy Transports est aux premières loges pour constater l'impact du prix du diesel sur les consommateurs. Bien que l’entreprise assure négocier avec ses fournisseurs pour obtenir le plus bas prix possible, il n’en demeure pas moins que les coûts d’opération ont grandement augmenté en raison du diesel.

Il faut se dire les vraies choses : lorsque le diesel augmente, ce n'est pas l’entreprise de transport qui absorbe les frais. Les frais sont retransmis au demandeur de transport, qui lui, va soumettre la hausse à son client et ainsi de suite. Donc, en bout de ligne, c’est nous, en tant que consommateurs, qui payons les frais , précise Johanne Valence, responsable de la sécurité et de la conformité pour Martin Roy Transports.

Les transporteurs réclament en fait une surcharge de carburant aux demandeurs de transport. Elle représente en ce moment près de la moitié du coût de transport.

À l’heure actuelle, lorsque le client prend une charge complète, la surcharge de carburant recommandée en trois essieux avant la période des Fêtes était à 77,1 %. Et pour la semaine prochaine, elle est à 81,5 %, donc une hausse de 4,4 points de pourcentage en un mois et demi , explique Mme Valence.

C’est donc dire qu’un propriétaire d’épicerie qui, par exemple, commande des aliments la semaine prochaine va payer plus cher pour la livraison. Une hausse qui risque ensuite d’être refilée aux consommateurs.

Magasiner son carburant

Contrairement à l’essence régulière pour les voitures, le prix du diesel varie grandement dans les différentes stations-services. Il faut donc souvent magasiner son carburant. À Rouyn-Noranda, par exemple, le prix variait entre 1,76$ et 2,39$ le litre, le 13 janvier.

Une station-service de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Ce qu’on a vu, ce sont des changements de prix drastiques dans des périodes courtes. Parfois, dans une période d’une journée ou deux, il va y avoir une différence de prix de 0,20$ ou 0,25$. Si ça arrive deux jours d'affilée, ça fait beaucoup. J'imagine que les stations-services ajustent leurs prix en fonction de leur inventaire. S’il y a deux baisses de prix d'affilée en deux jours, mais que la station-service travaille encore avec son inventaire d’il y a trois jours, c'est possible que les prix soient hauts jusqu’à ce qu’elle écoule son stock , explique Daniel Plante, directeur général de Petronor, qui effectue la distribution de produits pétroliers en Abitibi-Témiscamingue, notamment.

M. Plante signale par ailleurs que le prix du diesel augmente aussi dans la région, car il faut justement du diesel pour le livrer jusqu’ici.

En période de grandes fluctuations, quand le marché international est en forte ébullition, ce n'est pas inhabituel. Quelqu’un va me demander pourquoi il y a une différence de 0,05$, 0,10$ ou 0,20$ entre deux stations-services? La réponse est simple : attendez que le marché se stabilise , indique Carol Montreuil, vice-président Est du Canada de l’Association canadienne des carburants.

Celui-ci ajoute que la demande en diesel a explosé en Europe puisque plusieurs ont modifié leur système de chauffage en raison de la pénurie de gaz naturel. La demande pour le diesel est donc à la hausse dans le monde, ce qui a eu pour effet d’augmenter le prix.

Carol Montreuil, vice-président Est du Canada de l’Association canadienne des carburants. Photo : Gracieuseté

Du colorant qui coûte cher

Le prix du diesel coloré suscite aussi beaucoup de questionnements dans le milieu agricole. Ce carburant a historiquement été coloré en rouge pour éviter qu’il soit utilisé sur la route, car il est exempté de la taxe sur le carburant, donc moins cher. Mais voilà qu’il coûte maintenant beaucoup plus cher que le diesel transparent et personne n’est en mesure de fournir des explications.

Les agriculteurs ont toujours utilisé du diesel coloré en rouge. La condition est de l’utiliser uniquement pour des véhicules hors route. En fait, utiliser ce type de carburant sur la route est même considéré comme une fraude fiscale et peut coûter plus de 500$ en contravention. Des inspecteurs de Revenu Québec déployaient même des opérations routières pour intercepter ceux qui utilisent du diesel coloré sur la route. Revenu Québec a même déjà démantelé un vaste réseau de décoloration de diesel.

Difficile donc de comprendre pourquoi le diesel coloré est soudainement plus cher que le transparent vendu dans les stations d’essence. Le produit est moins taxé, mais coûte plus cher que le diesel transparent.

Ça me surprend énormément, c’est inhabituel et exceptionnel. En ce moment, le produit est 0,40$ plus cher que le produit conventionnel , fait observer Carol Montreuil, qui précise que le diesel coloré possède toutefois un produit supplémentaire afin de pouvoir être utilisé en saison hivernale. Un argument qui ne tient toutefois pas la route, selon les agriculteurs à qui nous avons parlé.

Il y en a pas de différence, c’est le même produit, c’est juste qu’il y a un colorant qui est rouge. En plus d’être moins taxé, il est plus cher. C’est incompréhensible , nous mentionne Mathieu Dumont, un producteur bovin de Macamic.

Les prix du diesel continuent d'être assez élevés. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le même produit, une rareté soudaine

M. Dumont utilise d'ailleurs du diesel transparent depuis quelques semaines et assure qu’il fonctionne très bien en hiver.

C’est sûr que je magasine, je fais des téléphones et je demande des prix, autant du coloré que du clair. La dernière fois, il y avait quand même 35 sous du litre de différence. Je l'aime mieux dans mon entreprise cet argent que dans les poches de la pétrolière , fait-il remarquer.

Daniel Plante, directeur de Petronor, nous confirme qu’il s’agit du même produit et mentionne qu’il s’agirait simplement d’un problème d’approvisionnement pour la coloration du carburant.

Il y aurait eu une rareté dans l’approvisionnement et c'est ce qui aurait causé une rareté soudaine. Dans le monde oû on vit aujourd’hui, dès qu’on pense qu’il y aura une rareté dans le marché, la nouvelle court vraiment vite et ça donne une hausse de prix , explique-t-il.

Carol Montreuil ne croit pas pour sa part qu’il soit possible qu’un simple colorant puisse expliquer cette hausse de prix, mais n’a pas été en mesure de nous fournir d’autres explications.

Le groupe Filgo-Sonic, qui fournit du diesel à plusieurs agriculteurs de la région, a refusé de nous accorder une entrevue.

Des conséquences importantes

Le prix du diesel transparent coûte en ce moment plus de 2,20$ le litre dans la majorité des stations d’essence. Un prix qui force les producteurs à reporter certains projets.

Pascal Rheault, président régional de l'UPA, signale que le prix du diesel force les agriculteurs à retarder certaines opérations. Photo : Gracieuseté

Souvent, on a des opérations à faire dans nos champs qui demandent quand même passablement de diesel dans nos tracteurs. Mais on va retarder ces opérations-là une autre année, on va changer nos façons de travailler pour essayer de sauver du diesel. L’été dernier, il y avait beaucoup de foin, mais certains producteurs en ont fait juste pour leur troupeau. Pas de surplus parce que ça coûtait trop cher , détaille le président régional de l’UPA, Pascal Rheault.