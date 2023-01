Le Club Med de Charlevoix charge moins de 3,5 % en taxe d’hébergement

Ce n’est pas quelque chose d’illégal, je tiens à le préciser. C’est juste que c’est surprenant , commente le président-directeur général de Tourisme Charlevoix, Mitchell Dion.

Vendredi matin, le Journal de Québec révélait que l’entreprise chinoise propriétaire de la marque Club Med utilisait un intermédiaire pour la réservation des forfaits. Une disposition de la loi permet aux intermédiaires de charger 3,50 $ par nuit par chambre plutôt que le 3,5 % commun dans l’ensemble de l’industrie.

Dans un essai effectué sur la plateforme de réservation en ligne du Club Med, la taxe sur l’hébergement chargée pour un séjour de plusieurs milliers de dollars était effectivement bien en deçà de 3,5 %.

Dans le cas où la fourniture d’une unité d’hébergement est plutôt effectuée par un intermédiaire, le client doit alors payer une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité , confirme Revenu Québec dans une réponse par courriel.

Le Club Med vend, par l’entreprise de Club Med ventes Canada, qui est l’équivalent d’une agence de voyages, vend presque l’entièreté de ces chambres par cette entité-là, donc ils ne chargent que 3,50 $ la nuitée , résume Mitchell Dion.

Financement touristique

Le PDG de Tourisme Charlevoix rappelle que la taxe sur l’hébergement est remise directement aux organismes, comme le sien, qui font la promotion des régions du Québec. Pour nous, ça représente environ trois millions de dollars par année et c’est vraiment l’outil qu’on utilise pour faire la promotion de la région. De plus en plus, c’est un outil qui est utilisé aussi pour soutenir financièrement les entreprises touristiques dans leurs projets de développement.

Mitchell Dion aurait souhaité que le Club Med adopte le modèle de fonctionnement des pourvoiries du Québec. Dans le cas de la vente de forfaits de pêche, les pourvoiries font une estimation de ce que coûte le volet hébergement et applique la taxe de 3,5 % sur ce montant.