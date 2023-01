Suspension réduite pour une entraîneuse de patinage artistique sherbrookoise 

C’est Patinage Canada qui a rendu cette décision le 24 décembre dernier, deux mois après avoir suspendu l’entraîneuse pour inconduite .

L’entraîneuse sherbrookoise et son avocat ont interjeté appel quant à la première décision de Patinage Canada, qui avait été rendue en octobre dernier.

Marie-Christine Grenier pourra donc recommencer à offrir des cours de patinage artistique à Patinage Sherbrooke et au programme sport-études du Triolet dès le 24 février prochain.

Le président du Club de patinage artistique de Sherbrooke, Christian Beaudin, n'y voit aucun inconvénient. Le club n'a par ailleurs jamais été informé par Patinage Canada des raisons qui ont motivé la suspension de Marie-Christine Grenier.

« Ce qu’on aurait voulu, nous, c’est d’avoir des recommandations. D’ailleurs, on m’avait dit qu’on nous soumettrait un rapport avec des recommandations, ce qui, malheureusement, n’est pas le cas. » — Une citation de Christian Beaudin, président du Club de patinage artistique de Sherbrooke

En tant que club, on veut s’améliorer. On veut s’assurer que ce que l’on fait est bien, qu’on va de l’avant, qu’on assure la sécurité et qu’on évolue dans un milieu sain. Mais à la base, on a des allégations que nous, on ne connaît pas, et on dit "reprenez maintenant l’entraîneuse, il n’y a pas de problème." J’aimerais bien pouvoir sécuriser tout le monde dans tout ça, mais nous, en tant que club, on n’est pas au courant , ajoute-t-il.

Patinage Canada a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada pour expliquer sa décision, et n'a jamais fait connaître les raisons de la suspension initiale.

La famille de Marie-Christine Grenier ne souhaite pas s'exprimer publiquement pour le moment. Elle dit toutefois évaluer les différents recours potentiels pour défendre sa réputation. Le Triolet n'a pas souhaité commenter la situation pour le moment, puisqu'il doit rencontrer Patinage Sherbrooke la semaine prochaine.

Avec les informations de Jean Arel