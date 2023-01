Des municipalités du Bas-Saguenay s’intéressent au partage de ressources humaines

De plus en plus de municipalités du Bas-Saguenay s'intéressent au partage de ressources humaines afin de pourvoir des postes vacants.

C’est que plusieurs municipalités peinent à combler des postes, qui parfois demeurent inoccupés pendant des mois.

À Sainte-Rose-du-Nord, un 2e appel de candidatures pour agent de développement est nécessaire, alors qu’à Saint-Fulgence, un départ a eu lieu en mai dernier et le poste d’agent de développement, également, n’est toujours pas pourvu.

Les deux municipalités étudient la possibilité de s’allier en créant un poste commun, comme ils le font déjà pour un agent à la comptabilité.

Ça vient combler des postes qui seraient à temps partiel pour deux municipalités, en créant un poste intéressant à temps plein. On a le même processus qu’on regarde pour un poste d’agent de développement, parce que nous, de notre côté, on a eu de la difficulté à trouver un agent de développement , a expliqué Jimmy Houde, directeur général de Saint-Fulgence.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La solution plait aussi au maire de Sainte-Rose-du-Nord.

On avait vraiment besoin en urgence de quelqu’un, mais si on regarde à long terme, notre besoin, est-ce qu’on est en mesure d’occuper quelqu’un à temps plein pour ce poste-là. [...] On se posait la question , a enchaîné Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord.

En transformant ainsi deux postes à temps partiel en un poste à temps plein, le recrutement est facilité.

C’est un poste qui est intéressant, c’est des bons défis à relever, puis la personne peut travailler du bureau de Saint-Fulgence pour la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. C’est quand même un incitatif qui nous a aidés à avoir un bon candidat , a ajouté Jimmy Houde.

Ailleurs dans la MRC

Une telle approche pourrait s’appliquer aux autres municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Une consultation dans l'ensemble des municipalités est en cours alors que plusieurs d’entre elles ont des problèmes de main-d'œuvre.

À titre d’exemple, L’Anse-Saint-Jean n’a pas de directeur des travaux publics, de même qu’un adjoint.

Moi, je pense que c’est une belle avenue qu’il faut regarder, et même très rapidement, pour justement permettre d’utiliser les forces des personnes dans leur municipalité. Si une personne dans une municipalité a une force, par exemple en finances, pourquoi ne pas en faire profiter les municipalités à proximité qui sont près, naturellement, géographiquement. Il faut que ça se prête bien aussi pour ne pas que les employés aient plusieurs kilomètres à parcourir. [...] Quand on peut le faire à proximité, je pense que tout le monde va être gagnant , a exprimé Richard Perron, a plaidé le maire de L’Anse-Saint-Jean, Richard Perron.

Ce dernier espère voir les premiers résultats cette année. Il est conscient qu’une solution doit être trouvée, car la pénurie de main-d'œuvre va se poursuivre.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux