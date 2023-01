Les maires de Duhamel-Ouest et de La Motte quittent leurs fonctions

Deux autres municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue, Duhamel-Ouest et La Motte, se retrouvent sans maire avec les démissions de Jocelyn Cardinal et de Réjean Richard.

Elles s’ajoutent à Duparquet, qui tiendra une élection partielle le 26 février pour remplacer Jacques Ricard, qui a quitté son poste en décembre.

À La Motte, Réjean Richard a officiellement démissionné lors de la séance du conseil municipal, lundi dernier. D’abord élu conseiller en 2015, il a accédé à la mairie lors d’une élection partielle en 2018, avant d'être réélu avec une majorité de sept voix en novembre 2021. Il a toujours vu d’un bon œil le projet Authier Lithium de Sayona.

M. Richard évoque des raisons personnelles et de santé. Il a refusé de nous accorder une entrevue, mais il s’est dit satisfait de ses réalisations et assure que cette décision ne s’est pas prise de gaieté de cœur. Il a reconnu qu’il ne sentait pas avoir l’appui de la majorité de son nouveau conseil.

Réjean Richard dit aussi profiter du fait qu’une élection partielle devait être tenue prochainement pour remplacer la conseillère Ghislaine Baribeau, qui a quitté ses fonctions l’automne dernier en raison d’un manque de disponibilité.

Une surprise pour le conseil

Le maire suppléant de La Motte, Pierre Bouchard, ne cache pas que cette décision a pris le conseil municipal par surprise. La démission du maire nous a étonnés. Monsieur Richard était très impliqué dans la municipalité. Tout ce qu’il nous a dit, c’est ce qu’il a dit aux médias aussi. On est tous restés très très surpris , raconte-t-il.

Élu au conseil municipal de La Motte en 2021, Pierre Bouchard assume l'intérim à la mairie jusqu'à l'élection partielle, qui devrait avoir lieu le 12 mars. Photo : Gracieuseté

La Municipalité de La Motte devra aussi composer avec l’absence prolongée de sa directrice générale, Rachel Cossette, pour des raisons de santé.

La démission de notre maire était un choc, mais notre plus grand choc a été d’apprendre que notre directrice générale serait en congé de maladie pour une période probablement indéterminée. Elle a cependant trouvé des solutions à nos problèmes. On a des remplaçants et ces gens-là viennent du domaine municipal. Donc, ils connaissent déjà les rouages, et avec ça, on est en bonne posture pour assurer l’avenir, au moins durant la période où notre directrice générale sera absente , précise Pierre Bouchard avec soulagement.

Le conseil municipal devrait décréter lundi soir la tenue d’une élection partielle le 12 mars afin de pourvoir les deux sièges vacants. L’avis public est partagé sur la page Facebook de la Municipalité.

Un court mandat à Duhamel-Ouest

À Duhamel-Ouest, le maire Jocelyn Cardinal a aussi annoncé sa démission jeudi matin, évoquant des raisons personnelles. L’avis de la vacance sera déposé à la prochaine séance du conseil municipal, le 8 février, et la Municipalité disposera alors de 90 jours pour déclencher une élection partielle.

Jocelyn Cardinal, maire démissionnaire de Duhamel-Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le séjour à la mairie de Jocelyn Cardinal aura été de courte durée, alors qu’il avait été élu aux élections municipales de novembre 2021. M. Cardinal avait remporté une lutte à trois en récoltant plus de la moitié des suffrages. Il était défavorable à tout projet de regroupement avec Ville-Marie.

(Avec la collaboration de Guillaume Renaud)