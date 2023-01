Un plan d’action pour l'accueil des immigrants aux Îles-de-la-Madeleine

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine met sur pied une nouvelle organisation afin de soutenir les nouveaux arrivants, mais aussi pour aider les entreprises et organismes de la communauté qui souhaitent embaucher des immigrants.

La Structure d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes profitera d’un soutien financier de 301 800 $ en provenance du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration. L'argent servira à réaliser le plan d'action 2022-2025.

La Structure agit un peu à titre de Service d’accueil des nouveaux arrivants, les fameux SANA dont disposent les cinq MRC en Gaspésie. Jusqu’à tout récemment, les Îles-de-la-Madeleine était la seule MRC qui ne disposait pas de ce service d’accueil , explique Alexandre Bessette, conseiller en marketing territorial au sein de la communauté maritime des Îles et responsable du projet.

« Avec les besoins sur le territoire en matière de main-d'œuvre, on n’a pas le choix de se tourner et de développer tout ce qui touche l’immigration. » — Une citation de Alexandre Bessette, conseiller en marketing territorial au sein de la communauté maritime des Îles

Alexandre Bessette souhaite aussi renverser la tendance démographique de la région, dont la population demeure l’une des plus vieillissantes au Québec.

Le plan d'action comprend notamment des formations en diversité et en inclusion offertes aux entreprises faisant appel à de la main-d'œuvre étrangère.

Le comité responsable organisera également des activités d'échanges interculturels ainsi que des ateliers éducatifs dans des CPE, notamment pour que la population en apprenne plus sur l'immigration.

Réussir à intégrer les immigrants

La population immigrante aux Îles représente moins de 1 % des habitants de la communauté maritime, selon Antonin Valiquette, directeur de la Chambre de commerce des Îles.

Jusqu'à maintenant, dit-il, les immigrants étrangers qui arrivent dans l'archipel proviennent essentiellement du Mexique. Ce sont pour la plupart des travailleurs temporaires embauchés par les usines de transformation pendant la saison de la pêche.

Les Îles accueillent tout de même chaque année plusieurs nouveaux arrivants qui s'installent à demeure dans l'archipel.

Au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 1700 personnes qui ont choisi de s’établir aux Îles-de-la-Madeleine, pour un solde positif total de 623 personnes, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). L’augmentation de la population sur l’archipel a été constante durant cette période.

Alexandre Bessette se réjouit d’ailleurs des dernières données sociodémographiques rendues publiques cette semaine.

L’archipel se démarque du reste de la Gaspésie en ce qui concerne le solde net de l’immigration entre les régions du Québec. Selon l’ ISQ , 166 personnes en provenance d’autres régions ont choisi de s’établir dans l’archipel entre 2021 et 2022.

Bien que le solde migratoire des Îles-de-la-Madeleine est positif depuis 2016, les besoins pour des services d'aide aux nouveaux arrivants sont importants (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le taux de rétention est au-dessus de 98 %, souligne Antonin Valiquette.

Selon lui, il reste tout de même beaucoup de travail à faire pour préparer le milieu à l’immigration et à l'intégration des nouveaux arrivants. La communauté doit s'assurer d'un nombre suffisant de logements et de places en CPE pour accueillir les familles de ces nouveaux travailleurs.

Ceci sans compter les défis pour faciliter l’intégration et la pleine participation de ces personnes nouvellement arrivées à la vie collective.

« On ne veut pas juste pourvoir des postes, on veut que les gens qui viennent les combler se sentent chez eux et s’installent. » — Une citation de Antonin Valiquette, le directeur de la Chambre de commerce des Îles

Antonin Valiquette est le directeur de la Chambre de commerce des Îles. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Francisation

La francisation des nouveaux arrivants aux Îles-de-la-Madeleine constitue un autre défi, selon Geneviève Joyale, conseillère chez Groupe Collegia, responsable de la francisation sur l'archipel.

Selon Mme Joyale, l'accent madelinot ajoute à la difficulté d'apprentissage d'une nouvelle langue : L’accent madelinot est assez prononcé, en plus d’être disparate selon les différents cantons.

Elle donne l'exemple de l'accent de Havre-aux-Maisons qui n’est pas le même que celui d’Havre-Aubert. Alors quand on vient de l’extérieur, même de Montréal, on peut trouver l’accent charmant, mais un peu compliqué à comprendre. Imaginez quand on vient du Mexique ou de la Tunisie! , lance-t-elle.

Les cours permettent donc de se familiariser avec les expressions typiques de la région, explique Geneviève Joyale.

Pour le moment, la Structure en accueil et en intégration des personnes immigrantes poursuit ses demandes de financement pour mettre sur pied d'autres projets en sensibilisation et en intégration de l'immigration.

Les services offerts aux nouveaux arrivants devraient être mis en place à partir du printemps prochain.