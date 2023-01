Itinérance autochtone : « J’aurais pu être une femme disparue ou assassinée »

L'itinérance, en général, est complexe et difficile pour tous celles et ceux qui y sont confrontés. Le fait d’être autochtone ajoute lourdement à cette difficile réalité et les personnes qui y sont exposées sont doublement marginalisées.

Annie est une femme autochtone vivant l’itinérance dans les régions d'Ottawa et de Gatineau et qui souffre d’alcoolisme. Elle utilise les services offerts sur les deux rives de la rivière des Outaouais, notamment ceux offerts par la Soupe populaire de Hull à Gatineau.

Elle affirme qu’elle est originaire de la communauté Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Elle parle lentement, mais d'une voix assurée.

Mon père est Mi’kmaq et ma mère est issue de la nation Crie , souligne-t-elle.

Elle a vécu des traumatismes majeurs liés à des abus.

« J’aurais pu être une femme disparue ou assassinée. Mais je suis là aujourd’hui. » — Une citation de Annie

J’ai frôlé la mort à la suite d'une attaque violente. Je ne serai plus jamais la même femme, celle que j’étais , explique la femme dans la quarantaine. J’étais inconsciente lorsque l'on m'a trouvée et j'ai oublié. J’ai perdu des capacités physiques et j’ai perdu de mes capacités mentales .

Aujourd’hui, elle fait face à des pensées suicidaires et des cauchemars récurrents. Je perds la mémoire et ma concentration est fragile , précise-t-elle.

Une histoire malheureusement commune

Annie, toute petite et avec des yeux intenses et noirs, parle de ses amis de la rue. Elle réunit ses deux mains au moment d’évoquer Myriam Napish-Grégoire, morte en décembre après avoir été retrouvée inconsciente dans un restaurant d’Ottawa.

Je ne la connaissais pas, mais je regrette le départ de la jeune autochtone , poursuit Annie en pesant ses mots et tout en regardant la photo qu’on lui présente.

Je considère que je suis courageuse et résiliente, et je suis toujours une femme des nations Mi’Kmaq et Crie, c’est mon identité canadienne , souligne-t-elle. C’est en moi et avec cette richesse, j’aurais pu être une autre femme aussi .

Elle parle d’elle à travers sa culture et de l'importance des liens d’amitié avec les gens de la rue, comme elle.

« Notre famille, c’est là où notre cœur se sent bien, c’est cela aussi être rattachée à notre histoire. » — Une citation de Annie

Annie explique que les intervenants de l’Église St-Michael l'ont aidée à se relever. Ils connaissent les épreuves très difficiles qu’elle a traversées.

Je serai toujours une femme autochtone et des aînés, il y en a de toute origine et ils sont des guides eux aussi , fait-elle valoir.

Ce n’est jamais facile pour une femme autochtone de faire part qu’elle n’a pas d’enfants, comme si elles avaient laissé l'héritage colonial prendre le dessus sur elles.

Annie ne fait pas exception. Elle raconte toutefois qu’elle a pris soin des enfants des membres de sa famille lorsqu'elle était plus jeune. J’étais une véritable nanny , lance-t-elle avec un sourire évoquant une légère tristesse.

Michel Kasongo, directeur général de la Soupe populaire de Hull. Photo : Gracieuseté de Michel Kasongo/ECOLEAD

Une connaissance de l’intervention culturelle

Quelles sont nos interactions actuelles avec les Autochtones et qu'est-ce que l'on peut améliorer? Et que doit-on faire pour ce peuple qui nous a accueillis ici au Canada? questionne Michel Kasongo, le directeur général de la Soupe populaire de Hull.

Travailler aux côtés et aux bénéfices d’une population marginalisée, vulnérable, vivant l’exclusion sociale, donne sens à l’engagement de Michel Kasongo.

Pour bien accueillir les autochtones et contrer l’itinérance, il faut que leurs réalités socioculturelles, économiques et spirituelles soient prises en compte. Ce n’est pas un luxe, il s’agit de l'équitabilité , explique M. Kasongo.

Il affirme qu’une éducation à la culture autochtone et son histoire doivent être pensées et intégrées concrètement au sein des organisations qui travaillent sur le terrain. Il faut éveiller les consciences, ajoute-t-il.

Quand l’histoire fait partie du présent

Le directeur général de la Soupe populaire estime qu’il n’y a pas assez de ressources dédiées aux peuples autochtones. L'histoire est une référence qui devrait obliger à faire mieux aujourd’hui pour le peuple autochtone, pour obtenir mieux demain , illustre Michel Kasongo.

« Lorsqu’on arrive au Canada, on se sent bien accueilli. Pour moi, les premiers peuples du Canada sont à la source de cet accueil. » — Une citation de Michel Kasongo, directeur général de la Soupe populaire

Il ne manque pas de rappeler que les Autochtones ont accueilli les Européens et les autres nations. Nous continuons nous aussi à cultiver et à préserver cet accueil, dont j’ai moi-même bénéficié à mon arrivée au Canada , précise-t-il.

Les racines historiques de la marginalisation des Autochtones doivent nécessairement être prises en compte lorsque l’on décide de cerner le phénomène [de l’itinérance] dans toute sa complexité , peut-on lire dans un article publié par le Cahiers ODENA en 2010 et intitulé : Au croisement des savoirs. (Nouvelle fenêtre)

Carole Lévesque, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Elle est fondatrice et directrice du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG). Photo : Gracieuseté de l'Institut national de la recherche scientifique

Les politiques d’effacement de la société canadienne à l'endroit des Autochtones remontent à la période coloniale et à la fin de la rentabilité du commerce des fourrures , précise Carole Lévesque dans ce même article. Elle est notamment professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

« L’envoi des jeunes des communautés dans des pensionnats est sans contredit l’une des mesures gouvernementales dont les séquelles [sont] les plus grandes. » — Une citation de Carole Lévesque, professeure titulaire, à l'Institut national de la recherche scientifique

Quatre intervenants de la Soupe populaire au Centre Yolande-Duval : Pamella Mubeza, Francis Miema, Noxa Geurrier et Tanya Lauzon. Photo : Radio-Canada / Maria-Louise Nanipou

Une clientèle de la région à la Soupe populaire

Le directeur général de la Soupe populaire de Hull indique qu’il a vu des Autochtones de Maniwaki arriver à la Soupe populaire.

Ils sont dans l’inconnu et sans repères et doivent affronter ces manques et ces coupures et sont également surreprésentés au coeur de la problématique de l'itinérance au Canada , précise-t-il.