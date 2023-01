Enseigner la réconciliation aux tout-petits à Yellowknife

Intitulée Gonàowoó Dehshe , ou notre mode de vie grandit , en langue Tłı̨chǫ , cette formation entièrement en français d’une durée de trois jours est le fruit d’une collaboration entre le Collège nordique francophone et des experts culturels autochtones et en petite enfance.

Les bureaux du Collège nordique francophone, à Yellowknife, le 12 janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le premier jour, les participants ont pris part à l’exercice des couvertures, où la relation entre les premiers peuples et les pays colonisateurs est revisitée, à travers le regard des Autochtones. Beaucoup d’émotions ont été ressenties à l’écoute de témoignages de survivants des pensionnats pour Autochtones. Sarah Mbau, éducatrice à la garderie Plein Soleil, a été remuée par cette expérience.

« Franchement, ce matin, c’était vraiment très émotionnel. J’ai senti l'émotion et j’ai mal par rapport à l’histoire des peuples autochtones et de tout ce qu’ils ont vécu. » — Une citation de Sarah Mbau, éducatrice, Garderie Plein-Soleil

Sarah Mbau, éducatrice de la petite enfance à Yellowknife, prend part à la formation sur la sensibilisation à la réconciliation, qu'elle souhaite ensuite enseigner aux enfants de la garderie. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

La journée s’est terminée par une marche médicinale aux alentours de Yellowknife, guidée par Leila Fraser Erasmus, l’une des expertes autochtones dont les services ont été retenus pour mettre sur pied la formation. On a sollicité mes connaissances afin que le matériel [pédagogique] sur les Autochtones soit conçu par des Autochtones , explique-t-elle. On a voulu créer une formation portant sur les perspectives et la vision du monde autochtones.

Leila Fraser Erasmus est propriétaire de l'entreprise Bows and Arrows inc., située à Ndilo, dont les services ont été retenus pour la formation sur la sensibilisation à la réconciliation offerte aux éducatrices de la petite enfance francophones de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Commencer dès le plus jeune âge

La deuxième journée de formation tourne autour d’expériences typiquement autochtones, comme le filetage de poissons sur un site traditionnel. Loin des salles de classe et des manuels scolaires, c’est sur le terrain que le savoir autochtone est transmis aux participants.

On est en train de montrer aux gens qu’on ne va pas les former de la même façon qu’ils sont habitués à être formés , explique Marie-France Lanteigne, directrice de la formation et de la réussite étudiante au Collège nordique francophone. Avec les Dénés des Territoires du Nord-Ouest, on a décidé de procéder avec leur façon d’enseigner dès le plus jeune âge.

Marie-France Lanteigne, du Collège nordique francophone, est heureuse de voir l'ouverture des participants à la formation Gonàowoó Dehshe, qui veut dire « notre mode de vie grandit », en langue Tłı̨chǫ. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Leila Fraser Erasmus abonde dans le même sens. On est en train de créer un espace où on va enseigner aux éducateurs comment nos aînés nous ont enseigné , dit-elle.

Ensuite, début février, ce sera à la garderie même que les concepts enseignés seront adaptés en activités pédagogiques pour les tout-petits. Pour Lucille Lévy, gestionnaire de projets au Collège nordique francophone, c’est à ce moment que la formation prendra tout son sens.

« Les premières journées de formation, c’est pour nous, les adultes, mettre nos pieds dans la culture et comprendre l’histoire, donc on ne va pas voir le lien avec la petite enfance tout de suite, mais on a besoin de cette base. » — Une citation de Lucille Lévy, gestionnaire de projets, Collège nordique francophone

La gestionnaire de projets du Collège nordique francophone, Lucille Lévy, a géré la création de cette formation qui vise à outiller les éducatrices de la petite enfance pour agir vers la réconciliation dans leur domaine. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Autre approche unique, ce sont les éducatrices qui développeront les fiches pédagogiques axées sur le savoir traditionnel, guidées par les experts culturels autochtones.

Sarah Mbau croit que c’est à travers les contes qu’on peut arriver à faire passer un concept complexe et difficile comme la réconciliation à des tout-petits. Il faut avoir une approche qui ne soit pas vraiment émotionnelle avec les enfants, car ça peut les [perturber].

Première fois en français

C’est un sentiment de réussite qui habite les organisateurs de la formation au terme de la première journée. On voit qu’il y a une ouverture, les gens veulent apprendre, alors c’est positif , constate Marie-France Lanteigne.

Cette réussite a aussi été rendue possible en trouvant des solutions à la barrière des langues. Deux interprètes ont simultanément traduit les interventions dans les deux langues officielles, permettant aux participants francophones d’entrer en communication avec les experts et formateurs autochtones s'exprimant en anglais.

Leila Fraser Erasmus explique aux participants de la marche médicinale les bienfaits et les propriétés des différents arbres et plantes autour de Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Le Collège a tenu à ce que la formation soit entièrement offerte en français, mais par les détenteurs du savoir traditionnel des Territoires du Nord-Ouest, qui s’expriment majoritairement en anglais. On veut transmettre du savoir-faire déné à des francophones, mais on ne veut pas que ce soit des non-Autochtones qui livrent la formation , explique Lucille Lévy.

Pour le moment, cette formation n’est offerte qu'aux éducateurs francophones des Territoires du Nord-Ouest. Le Collège espère toutefois l’offrir à des éducateurs anglophones, et l’adapter à d'autres domaines d’activités.