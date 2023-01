Santé mentale : des électrochocs réparateurs

Dans les corridors aseptisés du pavillon, Colette est bien installée sur sa civière. La femme, dans la fin cinquantaine, se rend à l’Institut chaque semaine depuis un an et demi pour recevoir son traitement. Elle vit avec un trouble bipolaire grave depuis l’adolescence.

Colette se rend chaque semaine à l’IUSMM pour une séance d’électroconvulsivothérapie. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

J’ai pris toutes les médications qu’on peut imaginer , dit-elle, avant d’énumérer les nombreuses molécules qu’elle a essayées pour contrôler son trouble, sans succès. De plus, la médication pour la bipolarité interagissait avec ses autres problèmes de santé.

Dans une impasse, l’équipe de l’ IUSMM lui propose l’ ECT , un traitement de dernier recours méconnu de la population générale qui vient avec son lot de préjugés.

Au début, je ne voulais pas, parce que je pensais qu’on devait se raser la tête. Les gens ont une mauvaise conception de l’ECT , admet Colette, en riant. Un an et demi plus tard, elle ne regrette pas du tout son choix.

« C’est comme si j’avais 17 ans, avant le déclenchement de ma maladie. » — Une citation de Colette, patiente de l'IUSMM

Incursion dans une séance d'électrochocs

Chaque année, de 150 à 200 patients passent par l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal pour subir des traitements d’ ECT . Certains, comme Colette, y reviennent chaque semaine, ou chaque mois, pour des séances de maintien.

Les effets du traitement se font sentir habituellement au bout de 6 à 12 séances. Certains patients y auront recours pour une plus longue période. Les bénéfices sont grands, mais ne sont pas permanents; il faut les maintenir avec des médicaments, de la psychothérapie, ou encore de nouvelles séances d’ ECT .

La procédure, qui a été modifiée depuis son invention, n’a plus rien à voir avec ce qui est dépeint dans certaines œuvres de fiction.

À l’ IUSMM , les électrochocs sont donnés dans un bloc opératoire, en présence d’infirmières, d’une psychiatre et d’un anesthésiste. Colette est branchée à différents appareils qui surveillent son état de santé, notamment sa fréquence cardiaque. L’équipe s’assure de son consentement jusqu’à la toute dernière minute.

Les signes vitaux du patient, qui sera sous anesthésie générale, sont surveillés durant toute la séance. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

La patiente est placée sous anesthésie générale, le temps de la séance, qui dure une dizaine de minutes. On lui administre également un relaxant musculaire, pour éviter les blessures, sauf dans le bras droit, afin que la psychiatre puisse observer la durée de la convulsion.

L’équipe médicale applique ensuite les électrodes sur les tempes de Colette. Les paramètres du stimulus sont calibrés, selon chaque patient. Lorsque tout est en place, la psychiatre actionne un bouton sur la machine d’ ECT , qui fait passer une décharge électrique à travers le cerveau.

Un membre de l’équipe médicale applique les électrodes sur la patiente. La stimulation électrique et la convulsion qui en résulte durent quelques secondes Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

La stimulation ne dure que quelques secondes. Le pouls de Colette va augmenter, et sa convulsion durera une quarantaine de secondes. C’est descendu au niveau du cœur? , demande la psychiatre Valérie Tourjman, cheffe du service d’ ECT à l’Institut. Le pouls de Colette revient tranquillement à la normale.

La psychiatre étudie le tracé de l'électroencéphalogramme imprimé sur une longue feuille de papier. Valérie Tourjman scrute les signes qui indiquent que la convulsion s’est bien déroulée.

Les ECT, c’est qu’on active le cerveau de façon simultanée pour produire une convulsion qui va être très courte, et on sait que cet événement va amener une amélioration de l’état psychiatrique , explique la Dre Tourjman.

Colette, quant à elle, est transférée dans une salle de réveil, le temps que l’anesthésie se dissipe. Elle pourra retourner chez elle dans quelques heures.

Un traitement efficace

Au Québec, les données de la RAMQ dénombraient plus de 9000 séances d’électroconvulsivothérapie en 2021. La prévalence de la pratique avait baissé de 30 % entre 2002 et 2013. Elle était en augmentation constante depuis, jusqu’à l’arrivée de la pandémie, avant de reprendre la lancée.

L’ ECT est réservée aux patients souffrant d'une dépression ou d'un trouble bipolaire qui ne répondent pas aux traitements habituels. Elle peut aussi être administrée à des patients schizophrènes. Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), environ 0,09 % des patients traités chaque année dans la province pour des troubles mentaux reçoivent ce traitement.

Son efficacité pour la dépression est impressionnante. Selon les études, les psychiatres constatent une amélioration des symptômes dépressifs dans 50 à 80 % des cas traités avec l’ ECT .

Une étude parue le printemps dernier dans la revue The Lancet (Nouvelle fenêtre) révélait que les personnes hospitalisées avec une dépression sévère, et qui ont reçu des traitements d’ECT dans un hôpital de Toronto, avaient 47 % moins de chance de se suicider dans l’année suivante que ceux qui n’en avaient pas reçu.

Toutefois, on ne comprend pas encore tous les mécanismes qui expliquent son efficacité. Ça fait beaucoup de choses en même temps, donc c’est difficile de dire si c’est cet effet-là qui fait le changement , explique la psychiatre Valérie Tourjman.

La psychiatre et cheffe de service de l’ECT à l’IUSMM, Valérie Tourjman Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

L’ ECT amène les mêmes changements que les antidépresseurs dans les récepteurs, mais plus rapidement et de façon plus marquée, indique la Dre Tourjman.

Le traitement amène aussi d’autres changements au niveau du cerveau qu’on ne voit pas nécessairement avec les traitements de premier recours. La dépression entraîne dans bien des cas une atrophie du volume cérébral; l’ ECT permet une récupération notable de cette perte.

Une technique à la sinistre réputation

L’électroconvulsivothérapie est encore stigmatisée, précédée par sa réputation des années 1950, longtemps véhiculée dans des œuvres de fiction, comme dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, un film de 1975.

Une scène montre le personnage principal, interprété par Jack Nicholson, se tordre de douleur lorsqu'il subit des électrochocs de force et sans anesthésie.

Le personnage de R.P. McMurphy (Jack Nicholson) subit des électrochocs contre son gré dans le film Vol au-dessus d’un nid de coucou. Photo : MGM/UA Communications Co.

Les préjugés concernant cette pratique viennent entre autres des abus recensés à l’époque où l’ ECT était l’un des seuls traitements efficaces pour les maladies psychiatriques, croit la psychiatre Valérie Tourjman.

C’était utilisé de façon trop répandue, dans des indications pour lesquelles ce n’était pas un traitement approprié , reconnaît-elle.

Depuis, la pratique de l’électroconvulsivothérapie a grandement changé. On utilise moins de courant électrique, ce qui réduit les effets secondaires. Il y a des lignes directrices qui encadrent les patients qui peuvent obtenir le traitement. Il faut un consentement libre et éclairé.

Malgré tout, la crainte de dommages au cerveau permanents reste bien ancrée.

Il n’y a aucune évidence que les neurones sont détruits par les ECT. Il y a eu des études par autopsie, des études par imagerie, des études au niveau des tests neuropsychologiques, et il n’y a jamais eu de preuve d’une atteinte permanente au niveau du cerveau , martèle la Dre Tourjman.

Ce traitement comporte bel et bien des effets secondaires indésirables. Des patients rapportent des pertes de mémoire entourant les moments avant et après le traitement. D’autres mentionnent des pertes de mémoire autobiographique. Toutefois, les études rapportent que ces effets sont transitoires, dans la grande majorité des cas.

Des patients rapportent aussi des effets comme des douleurs musculaires, de la nausée et des maux de tête, mais ceux-ci peuvent être attribuables à l’anesthésie générale.

Un remède controversé

À un jet de pierre du Jardin botanique à Montréal, une ancienne résidence pour religieuses abrite les bureaux d’Action Autonomie, un organisme communautaire voué à la défense des droits en santé mentale.

La poignée d’employés répond aux demandes des citoyens qui se disent victimes d’abus de droit en lien avec leur état mental. Ils leur portent assistance dans des situations de garde en établissement, ou d’autorisation judiciaire de soins par exemple.

On essaie de faire en sorte que les droits de ces personnes soient connus de ceux qui les soignent et soient respectés aussi de ceux qui les soignent, ce qui n’est pas toujours évident , précise le chargé de dossiers et des communications d’Action Autonomie, Jean-François Plouffe.

L’équipe d’Action Autonomie ne veut pas prendre la place des médecins ou des avocats, mais elle croit que les solutions aux problèmes psychiatriques des gens ne se trouvent pas seulement dans les traitements pharmaceutiques ou l’ ECT .

Quand on donne 10 séances de psychothérapie, vous allez me dire, c’est mieux que rien, mais c’est pas toujours suffisant. Ce sont les barèmes du ministère de la Santé. Il est très difficile d’en avoir plus que ce nombre-là. Mais peut-être qu’au bout de 20 ou 30 séances, et qu’on a fait le tour de la question, peut-être qu’on aurait pu éviter ce traitement de dernier recours que sont les électrochocs.

L’électroconvulsivothérapie reste une pratique chargée dans l’imaginaire populaire. Il faut donc faire des efforts supplémentaires du côté du milieu médical pour informer clairement et précisément les patients sur son fonctionnement et ses effets secondaires, croit Jean-François Plouffe.

« Il s’agit quand même d’induire chez les personnes un état de convulsion qui s’apparente à une crise d’épilepsie. Ce n’est pas rien. » — Une citation de Jean-François Plouffe, porte-parole d'Action Autonomie

Le consentement est requis pour ce type de traitement, mais Action Autonomie se questionne sur la manière dont c’est fait. Jean-François Plouffe raconte avoir plusieurs témoignages de patients qui jugent ne pas avoir obtenu toute l’information nécessaire pour un consentement libre et éclairé avant d’être plongé dans le processus.

Jean-François Plouffe plaide pour une meilleure surveillance de la pratique de l’électroconvulsivothérapie dans la province. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Et puis il arrive qu’un patient ne soit pas considéré comme apte à consentir, et le dossier se retrouve devant un tribunal pour autoriser un traitement contre son gré.

Pas plus tard qu’en septembre, le CISSS de Laval a obtenu un jugement de la Cour supérieure pour qu’une soixantaine de séances d’ ECT soient données à un patient schizophrène. Sa mère et tutrice, à qui nous avons parlé, craint que les traitements n’aient empiré l’état de son fils.

En psychiatrie tout particulièrement [...] le fait de refuser un traitement est considéré comme une dégradation de l’état mental, et comme une preuve supplémentaire du fait que la personne a besoin du traitement , déplore Jean-François Plouffe.

Qui reçoit des électrochocs?

Les données annuelles sur les individus qui obtiennent des électrochocs au Québec font aussi sourciller Action Autonomie.

Les femmes et les personnes âgées sont surreprésentées parmi les patients qui reçoivent l’ ECT . Si la différence d’utilisation entre les sexes de ce traitement s’est amoindrie avec le temps, l’augmentation du nombre de séances a surtout été constatée chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

À cela, les psychiatres répondent que ce sont les groupes les plus susceptibles de souffrir de dépression. Et dans le cas des personnes âgées, leur état est plus difficile à traiter, et leur dépression peut précariser plus rapidement leur santé physique.

Il y a également une importante disparité régionale dans le nombre de traitements, année après année. En 2021, on donnait sept fois plus de séances d’ECT en Mauricie-Centre-du-Québec qu’au Saguenay–Lac-St-Jean… et cinq fois plus que dans les Laurentides.

Est-ce que les gens de la Mauricie-Centre-du-Québec sont 10 fois plus déprimés que les gens des Laurentides ou du Saguenay–Lac-Saint-Jean? On ne pense pas. On pense que c’est simplement des intérêts particuliers, professionnels que portent certains médecins envers ce traitement-là et qu’ils y ont recours de façon routinière, s’inquiète M. Plouffe.

D’ailleurs, cette disparité régionale avait été notée dans un rapport de l’Institut national de la santé publique  (Nouvelle fenêtre) en 2020, qui suscite un questionnement sur l’utilisation optimale du traitement .

Le rapport invitait à continuer l’examen approfondi de l’utilisation de l’ ECT au Québec. Mais le Centre d’excellence en électroconvulsivothérapie du Québec, qui visait à implanter les meilleures pratiques, n’existe plus, nous confirme l’INSPQ.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu à nos questions sur le sujet.

Un traitement qui sauve des vies

Myreille Bédard est convaincue que les électrochocs lui ont sauvé la vie. L’artiste et communicatrice a vécu une importante dépression au début des années 2000. Elle a été hospitalisée contre son gré pendant presque un an, avant qu’on lui propose des traitements d’ ECT .

Myreille, comme beaucoup d'autres, avait énormément de préjugés concernant ce traitement. Mais son état s’aggravait, sans amélioration. Je sentais que j’avais atteint un point tournant. Je n’avais rien à perdre, je voulais mourir, j’allais mourir. Ça m’a permis presque une résurrection , dit-elle.

Myreille Bédard a vécu un autre épisode dépressif en 2018. Elle obtient à nouveau des électrochocs, un traitement toujours efficace dans son cas.

Myreille Bédard a vécu deux dépressions sévères qui ne répondaient pas aux traitements habituels et qui ont été soignées grâce à des séances d’ECT. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

Encore aujourd’hui, les soins en santé mentale restent les parents pauvres du système, déplore l’artiste. Et les tabous qui l’entourent persistent, même dans la communauté médicale.

Je pense qu’en santé physique, en général, on informe mieux les gens, on les infantilise moins , observe Mme Bédard. Elle souhaiterait un meilleur accompagnement aux patients qui devront passer par le même chemin qu’elle.

Aujourd’hui, Myreille va mieux. Elle a écrit un livre pour raconter son histoire afin de briser les préjugés qui entourent les troubles de santé mentale. Elle exhorte les personnes qui souffrent à aller consulter, malgré les barrières qui peuvent se dresser.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Myreille Bédard a publié un livre sur son vécu avec la dépression, afin de briser les tabous concernant la santé mentale. Photo : MÉDIASPAUL

Et à ceux qui pourraient bénéficier de l’ECT, elle dit ceci : Renseignez-vous et restez ouverts. Parce que moi, si j’avais dit non-non-non, il n’en est pas question, je ne fais pas les ECT, je ne pense pas que je serais aujourd’hui en train de vous parler , conclut-elle.